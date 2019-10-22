Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 13:01
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Запуск ринку землі: Милованов озвучив головну вимогу Заходу до України

1.7т Читати матеріал російською

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що міжнародні партнери очікують детінізації ринку землі в Україні.

"Ми обговорювали у Вашингтоні питання ринку землі... Ми не можемо відкривати всі деталі, але там немає конкретних вимог або бажань", – повідомив Милованов у вівторок, 22 жовтня, під час брифінгу за підсумками візиту й переговорів у США.

"Це наша внутрішня справа, який саме ринок ми зробимо, головне – аби він був детінізований. Тобто це те, чого наші партнери очікують, бажають, щоб було – детінізація", – додав міністр.

Новини
Як продаватимуть землю в Україні: з'явилися деталі законопроєкту

За його словами, в країні зараз існує оборот землі, проте він відбувається через оренду, що призводить до проблем із геокадастром.

"Тобто поетапний ринок, чи буде він відразу, чи існуватимуть обмеження, концентрація тощо. Головне, чим цікавились експерти – це як ми забезпечимо підтримку середнього і малого фермерства, права власності людей, які сьогодні володіють ділянками", – зазначив Милованов.

"У який спосіб ми розвиватимемо геокадастр і пов'язуватимемо фінансування з геокадастром – наприклад, щоб кредити віддавалися і були відображені в реєстрі так, щоб не можна було красти землю, коли вона в заставі, чи передана або продана", – резюмував він.

Міжнародні партнери очікують, що ринок землі в Україні буде детінізований

Міжнародні партнери очікують, що ринок землі в Україні буде детінізований

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни та юридичні особи України, територіальні громади й держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ринок землі в Україні Мораторій на продаж землі
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
1
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
тоесть земля и все другие природные багатства ,народу Украины уже не принадлежит?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Представляете такие заголовки "Запуск рынка земли: министр экономики России Орешкин озвучил главное требование Запада к России". Страшный сон, правда? И украинцы ещё что-то говорят о какой-то там независимости.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Куни Чан
Куни Чан
Все будет СУПЕР как всегда было на Украине!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel