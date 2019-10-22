Запуск ринку землі: Милованов озвучив головну вимогу Заходу до України

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що міжнародні партнери очікують детінізації ринку землі в Україні.

"Ми обговорювали у Вашингтоні питання ринку землі... Ми не можемо відкривати всі деталі, але там немає конкретних вимог або бажань", – повідомив Милованов у вівторок, 22 жовтня, під час брифінгу за підсумками візиту й переговорів у США.

"Це наша внутрішня справа, який саме ринок ми зробимо, головне – аби він був детінізований. Тобто це те, чого наші партнери очікують, бажають, щоб було – детінізація", – додав міністр.

За його словами, в країні зараз існує оборот землі, проте він відбувається через оренду, що призводить до проблем із геокадастром.

"Тобто поетапний ринок, чи буде він відразу, чи існуватимуть обмеження, концентрація тощо. Головне, чим цікавились експерти – це як ми забезпечимо підтримку середнього і малого фермерства, права власності людей, які сьогодні володіють ділянками", – зазначив Милованов.

"У який спосіб ми розвиватимемо геокадастр і пов'язуватимемо фінансування з геокадастром – наприклад, щоб кредити віддавалися і були відображені в реєстрі так, щоб не можна було красти землю, коли вона в заставі, чи передана або продана", – резюмував він.

Міжнародні партнери очікують, що ринок землі в Україні буде детінізований

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни та юридичні особи України, територіальні громади й держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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