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11 листопада • оновлено в 13:58
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Запуск ринку землі: Гончарук пообіцяв прорив у Раді

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Верховна Рада на цьому пленарному тижні ухвалить низку законопроєктів, які регулюють питання функціонування відкритого ринку землі.

Зокрема, крім закону про скасування мораторію та впровадження ринку землі, в парламенті є ще чотири законопроєкти, передає "РБК-Україна".

"Це дерегуляція у земельних відносинах (№2194), система прозорих електронних аукціонів з прав на землю (№2195)", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на погоджувальній раді.

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"Також є важливим законопроєкт №0858, він регулює певні відносини з протидії рейдерству у земельних питаннях. №2370 – важливий проєкт, який дозволить нам в Україні створити сучасну інформаційну систему для роботи з геопросторовими даними. Тобто з шарами інформації про землю, ліси і надра", – зазначив він.

Крім того, глава уряду закликав ухвалити законопроєкт №2280 про планування використання земель у рамках децентралізації впорядкування земельних відносин у громадах.

Рада на цьому пленарному тижні ухвалить низку законопроєктів, які регулюють питання функціонування відкритого ринку землі

Рада на цьому пленарному тижні ухвалить низку законопроєктів, які регулюють питання функціонування відкритого ринку землі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни та юридичні особи України, територіальні громади й держава.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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Теми
Мораторій на продаж землі Ринок землі в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
земля
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Как их МВФ то пинками погнал)
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