Запуск ринку землі: Гончарук пообіцяв прорив у Раді

Верховна Рада на цьому пленарному тижні ухвалить низку законопроєктів, які регулюють питання функціонування відкритого ринку землі.

Зокрема, крім закону про скасування мораторію та впровадження ринку землі, в парламенті є ще чотири законопроєкти, передає "РБК-Україна".

"Це дерегуляція у земельних відносинах (№2194), система прозорих електронних аукціонів з прав на землю (№2195)", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на погоджувальній раді.

"Також є важливим законопроєкт №0858, він регулює певні відносини з протидії рейдерству у земельних питаннях. №2370 – важливий проєкт, який дозволить нам в Україні створити сучасну інформаційну систему для роботи з геопросторовими даними. Тобто з шарами інформації про землю, ліси і надра", – зазначив він.

Крім того, глава уряду закликав ухвалити законопроєкт №2280 про планування використання земель у рамках децентралізації впорядкування земельних відносин у громадах.

Рада на цьому пленарному тижні ухвалить низку законопроєктів, які регулюють питання функціонування відкритого ринку землі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни та юридичні особи України, територіальні громади й держава.

Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram