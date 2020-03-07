Запуск ринку землі: економіст оцінив готовність України

Україна готова до введення вільного ринку землі сільськогосподарського призначення, необхідна для його запуску інфраструктура є вже сьогодні.

Про це заявив в ефірі ObozTV доцент Київської школи економіки Олег Нів'євський, коментуючи розгляд Верховною Радою законопроекту про ринок землі в Україні.

"Тими темпами, якими вони ухвалюють і відхиляють поправки, можна очікувати, що протягом двох тижнів має бути цей законопроект проголосовано. Плюс до цього ще потрібно прийняти 5-6 законопроектів – інструментів, які б ввели ринок землі в режимі, який підтримали б усі", – заявив експерт.

Нів'євський вважає, що інфраструктура в Україні готова до запуску ринку землі: "Зараз ви купуєте і продаєте земельну ділянку, без проблем ця ділянка змінює власника, змінюється запис у реєстрі прав на нерухоме майно. Ця ділянка зареєстрована в державному земельному кадастрі, відбувається обмін інформацією, проблем з цим немає".

За його словами, в "земельному пакеті", який розглядає парламент, пропонується спростити процедуру, зробити її більш прозорою, але "навіть якщо зараз ввести ринок землі, система працює".

"Пропонується ввести фонд гарантування кредитів, який би допоміг малим фермерам більш вільно почуватися в конкуренції з великими виробниками. Також запроваджується аграрний реєстр, який полегшує обмін інформацією для отримання кредитів від банків, для державної підтримки. Також запроваджується моніторинг земельних відносин, який конче необхідний, тому що необхідно моніторити, скільки транзакцій, за якою ціною, кому ця земля відходить. Інфраструктура готова, але вона розвивається і має бути готова до моменту введення ринку", – розповів економіст.

Водночас, Нів'євський зазначив, що "популістична частина парламенту" намагається максимально затягти розгляд законопроекту.

"Якби його раніше можна було прийняти, інфраструктура була б вже повністю готова буквально влітку – фонд гарантування, моніторинг земельних відносин, аграрний реєстр", – підкреслив він.

agrosphera.com

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