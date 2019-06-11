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Запуск енергоринку: Гройсман дав гучну обіцянку

14.8тЧитати матеріал російською

Кабінет міністрів ухвалив необхідні рішення для запуску з 1 липня ринку електроенергії.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок, 11 червня, у ефірі програми "Свобода слова".

"З 1 липня повинні запустити ринок електроенергії. Наше завдання, щоб від його впровадження не постраждали люди та бізнес", — сказав він.

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За його словами, Кабмін ухвалив усі рішення, щоб запобігти подорожчанню енергії.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону №10376, яким пропонується відкласти до 1 липня 2020 року введення нового ринку електроенергії.

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Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
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