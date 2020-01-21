"Запропонують легалізувати корупцію!" Розенко розгромив законопроєкт "Про працю"

Урядовий законопроєкт "Про працю" призведе до посилення еміграції українців.

Про це в Facebook заявив колишній віцепрем'єр-міністр і ексміністр соціальної політики Павло Розенко, закликавши владу "стати на захист українців, якщо їх трудові права порушуються".

"Але зараз уряд пішов зовсім іншим шляхом. Мовляв, трудові права працівників усе одно порушуються, то давайте просто узаконимо це. Ну яка різниця? Правда?

Боюся, що наступним кроком уряду буде пропозиція легалізації корупції в Україні! Адже "все одно хабарі беруть, то чого б це тоді не легалізувати". Дивна логіка... Правда? Але чомусь "трудове рабство" українців влада не проти узаконити", – обурився він.

Павло Розенко

Нагадаємо, зовсім скоро українці можуть почати працювати по-новому. Якщо новий проєкт закону Трудового кодексу від Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства ухвалять народні депутати.

Кабмін підготував план щодо соціальних гарантій, мінімальної зарплати, оновлених прав для працівника і роботодавця, запровадження трудових договорів та багато іншого. Детальніше про нововведення – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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