Запобігання тіньовій економіці: НБУ розповів про нововведення для ФОП

Національний банк України ввів нові правила для фізичних осіб-підприємців, згідно з якими вони не можуть переказати гроші з корпоративного рахунку на особистий, поки не нададуть підтвердження про сплату податків і зборів, відсутності заборгованості за ними.

Про це заявила пресслужба НБУ в коментарі для “НВ Бізнес”, зазначивши, що, поки ФОП не внесе відповідну інформацію в розрахунковий документ, банк такий переказ не здійснюватиме.

"Це може бути будь-який розрахунковий документ про сплату податків і зборів або документ, отриманий з особистого кабінету в ДПС про відсутність податкового боргу. Також ФОП може вказати в розрахунковому документі на переказ коштів із рахунку ФОП на його власний рахунок для власних потреб про відсутність у цієї особи податкового боргу", – зауважили в НБУ.

НБУ розповів про нововведення для ФОП flickr.com

Зазначається, що такі зміни сприятимуть мінімізації ризиків здійснення фіктивних фінансових операцій, зниженню проявів тіньової економіки та розвитку безготівкових розрахунків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НБУ заборонив ФОПам витрачати гроші зі своїх бізнес-рахунків на особисті потреби.

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