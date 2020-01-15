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15 січня • оновлено в 21:32
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Запобігання тіньовій економіці: НБУ розповів про нововведення для ФОП

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Національний банк України ввів нові правила для фізичних осіб-підприємців, згідно з якими вони не можуть переказати гроші з корпоративного рахунку на особистий, поки не нададуть підтвердження про сплату податків і зборів, відсутності заборгованості за ними.

Про це заявила пресслужба НБУ в коментарі для “НВ Бізнес”, зазначивши, що, поки ФОП не внесе відповідну інформацію в розрахунковий документ, банк такий переказ не здійснюватиме.

"Це може бути будь-який розрахунковий документ про сплату податків і зборів або документ, отриманий з особистого кабінету в ДПС про відсутність податкового боргу. Також ФОП може вказати в розрахунковому документі на переказ коштів із рахунку ФОП на його власний рахунок для власних потреб про відсутність у цієї особи податкового боргу", – зауважили в НБУ.

НБУ розповів про нововведення для ФОП

НБУ розповів про нововведення для ФОП

flickr.com

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Зазначається, що такі зміни сприятимуть мінімізації ризиків здійснення фіктивних фінансових операцій, зниженню проявів тіньової економіки та розвитку безготівкових розрахунків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НБУ заборонив ФОПам витрачати гроші зі своїх бізнес-рахунків на особисті потреби.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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