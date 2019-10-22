Заплатять більше: в Україні ввели жорстке правило для субсидіантів

Кабінет міністрів України збільшив розмір обов'язкового платежу для одержувачів субсидій з 15% до 20% від сукупного доходу домогосподарства.
Про це свідчить постанова Кабміну №878 від 20 жовтня 2019 року. Таким чином українцям доведеться віддавати більше грошей на оплату комунальних послуг. Зміни набудуть чинності у травні 2020 року.
Зараз розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання побутового палива при наданні житлової субсидії становить 15% від середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.
Своєю постановою №878 Кабмін збільшив розмір обов'язкового платежу для одержувачів субсидій до 20% від середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.
Таким чином, якщо сума комунальних послуг становить, наприклад, два місяці поспіль рівно 2000 гривень, то до змін субсидіант платив 300 гривень (15% від вартості), а за новими правилами доведеться викласти з кишені 400 гривень (20% від вартості).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів з 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці можуть отримувати допомогу готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".
В Україні з 1 жовтня 2019-го всім субсидіантам мають перерахувати знижку з урахуванням витрат на опалення. Щоправда, допомогу від держави зможуть отримати далеко не всі.
Субсидії можуть забрати за борг у 340 грн. А тим, хто не отримав допомогу, пропонують три можливих варіанти.
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