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22 жовтня • оновлено в 17:35
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Заплатять більше: в Україні ввели жорстке правило для субсидіантів

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Кабінет міністрів України збільшив розмір обов'язкового платежу для одержувачів субсидій з 15% до 20% від сукупного доходу домогосподарства.

Про це свідчить постанова Кабміну №878 від 20 жовтня 2019 року. Таким чином українцям доведеться віддавати більше грошей на оплату комунальних послуг. Зміни набудуть чинності у травні 2020 року.

Зараз розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання побутового палива при наданні житлової субсидії становить 15% від середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Заплатять більше: в Україні ввели жорстке правило для субсидіантів
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Своєю постановою №878 Кабмін збільшив розмір обов'язкового платежу для одержувачів субсидій до 20% від середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Таким чином, якщо сума комунальних послуг становить, наприклад, два місяці поспіль рівно 2000 гривень, то до змін субсидіант платив 300 гривень (15% від вартості), а за новими правилами доведеться викласти з кишені 400 гривень (20% від вартості).

Заплатять більше: в Україні ввели жорстке правило для субсидіантів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
субсидії Кабінет Міністрів України
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Ронин Юрец
Ронин Юрец
зепитрилы, при Пете было лучше
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
СУХС
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