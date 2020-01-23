Заплатив мільйони: розкрито прокремлівські зв'язки Тарути

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Тарута заплатив мільйони доларів за лобіювання в навколокремлівських колах.

Зокрема, у 2009 році Тарута разом зі своїми бізнес-партнерами продав контрольний пакет акцій корпорації "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД) групі російських інвесторів. Про це повідомляє російський відділ DW.

Водночас сам нардеп визнав, що угода була б неможливою без підтримки Кремля.

"Важливі рішення у ВЕБ ухвалюються російським Міністерством фінансів спільно з главою уряду, який є головою наглядової ради", – констатував Тарута.

За його словами, російський уряд на час продажу ІСД очолював чинний президент Росії Володимир Путін.

Тарута також зазначив, що номінальний власник корпорації – ексспіввласник групи "Євраз" Олександр Катунін – є ширмою.

Депутат додав, що справжнім власником є російська державна корпорація "Внешэкономбанк" і в такий спосіб Кремль.

Посередником у процесі продажу РФ виступив колишній політик і бізнесмен Ігор Бакай. Згідно з конфіденційним меморандумом, Тарута і його партнер, росіянин Олег Мкртчан, зобов'язалися виплатити Бакаю комісію в обсязі 8,2% від суми продажу активу.

За свою лобістську роботу в рамках продажу ІСД Бакай отримав 225 мільйонів доларів.

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Тарута заплатив мільйони доларів за лобіювання в навколокремлівських колах

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тарута розповів, як відновити економіку Донбасу.

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