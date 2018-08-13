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Заплатить мільярди: "Газпром" покарають за відмову від української ГТС

7.2тЧитати новину російською

Стокгольмський арбітраж може стягнути з російського газового монополіста "Газпром" близько $12 млрд у випадку якщо компанія відмовиться від транзиту газу через територію України після 2019 року.

Як пояснив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, такий самий штраф загрожує російському монополісту, якщо він почне блокувати транзит з боку інших потенційних користувачів української ГТС.

За його словами, ця сума - компенсація за знецінення української ГТС, передає Ліга.net.

Новини
"Нафтогаз" переможе "Газпром": експерт дав прогноз щодо рішення Стокгольмського арбітражу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт частки російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.

1 серпня "Газпром" почав виводити зі своєї власності іноземні активи.

Читайте всі новини по темі "Стокгольмське рішення по газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Стокгольмське рішення по газу
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Об'єкти
ГазпромНАК "Нафтогаз"ГТСУкраїнаРосія
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ВВП едет к Анжеле, будут решать как кончать с Дуркаиной: усыплять или оставить как есть -пусть ипут и жрут друг друга
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Богааата дураками страна хахлов
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Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
Вот присосались - не оторвешь теперь от агрессорского хуя. Сосите теперь у дяди сэма.
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