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22 січня • оновлено в 15:00
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Заплатили за квитки і готель: Арахамія сказав, за чий рахунок "слуги народу" поїхали в Давос

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На час візиту народних депутатів України в Давос квитки і готель їм компенсували організатори форуму.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН. Він підкреслив, що бюджетні кошти на візит витрачені не були.

"Правильно пан Разумков підмітив – не витрачаються партійні кошти. Це мультидонорська асоціація, в яку увійшли багато провідних міжнародних компаній, інвестиційних фондів, які розробили цей Ukrainian house. До речі, він збільшився набагато, я сподіваюся, що в наступному році буде тільки поліпшуватися ця ситуація. Тому, я вважаю, що це доцільні інвестиції, так, але все будемо дивитися, як то кажуть "курчат по весні будемо рахувати", – зазначив Арахамія.

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За його словами, якщо після поїздки Україна отримає хоча б два-три інвестиційних проекти на 100-200 млн доларів, то ця поїздка того варто. Якщо не отримає, то в наступному році Арахамія їхати не буде.

Відповідаючи на питання, крім компенсації за квитки і готель нардепи отримують добові на їжу. Арахамія відповів: "Ні, ніяких немає добових. Я ж кажу, це міксована модель фінансування. Квитки і готель компенсували організатори, а все інше за власний кошт".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський в рамках робочого візиту відвідають Всесвітній економічний форум в Давосі.

  • Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Крім того, в Давос поїдуть українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новінський, а також глава ДТЕК Максим Тимченко.

  • У 2019-му Всесвітній економічний форум в Давосі стартував 22 січня. Головною темою зустрічі була: "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції".

  • Всесвітній економічний форум-2019 тривав до 25 січня. Його відвідали близько 3 тисяч представників органів влади, міждержавних структур, громадських діячів, керівників найбільших компаній і банків.

  • Нагадаємо, у 2019 році колишній кандидат в президенти України Ігор Шевченко жорстко осоромився в Давосі – він набрав безкоштовних шапок, які поширювали на вулиці.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Давид Арахамія
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