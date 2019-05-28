"Заплачено ж!" Портников пояснив, чому Коломойський запропонував Зеленському ідею дефолту

Український журналіст Віталій Портников запропонував подивитися російський серіал "Бригада", щоб зрозуміти, навіщо олігарх Ігор Коломойський пропонує президенту України Володимиру Зеленському ідею дефолту.

"Я можу дати тільки одну пораду. Подивитися серіал "Бригада", цю біблію олігархату", – пише Портников у Telegram.

"Точніше, той його епізод, у якому головний герой посилає свого юриста на зустріч із конкурентом – точно знаючи, що того вб'ють або скалічать. І коли мати інваліда намагається обуритися, щиро дивується: заплачено ж!" – додав він.

Журналіст підкреслив, що ніколи не зустрічав жодного великого пострадянського бізнесмена, який розумів би, у чому аморальність такої поведінки.

Портников пояснив, чому Коломойський запропонував Зеленському ідею дефолту

Як повідомляв OBOZREVATEL, український олігарх Ігор Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

Пізніше економічний експерт Віктор Скаршевський заявив, що Україна може не повертати борги Міжнародному валютному фонду.

"Дефолти перед МВФ досить часте явище. За останні 60 років (із 1959-го), 30 країн допустили 34 дефолти за кредитами МВФ", – зазначив він.

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