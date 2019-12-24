Банківські квитанції скасовуються: в Україні запустили новий сервіс держпослуг

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд офіційно запустив сервіс check.gov.ua. За допомогою цього проєкту можна перевіряти квитанції в електронній формі.

"Цей сервіс заощадить українцям купу часу. Зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, рагс тощо) – у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через інтернет-банк або мобільний додаток", – повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Як працює сервіс:

Замість паперової квитанції ви надаєте її код.

Той, хто перевіряє платіж, заходить на check.gov.ua та вводить цей код.

Дубілет додав, що часто у місцях надання послуг знаходяться каси банків з величезними комісіями. Однак новий сервіс дозволить тепер платити через смартфон, а не через каси.

Також міністр Кабінету міністрів вказав на нюанси із відповідною ініціативою:

Поки що до сервісу підключені два банки – ПриватБанк і monobank. Інші банки підключаться найближчим часом.

Протягом місяця уряд змінить посадові інструкції в усіх точках надання державних послуг.

У майбутньому цей сервіс дозволить легше запускати й електронні сервисі.

Щоб закріпити запуск, уряд запустить гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитись, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі.

Таким чином, уже за декілька днів Центри надання адміністративних послуг не зможуть вимагати паперову квитанцію у разі використання Check. Проте паперовими квитанціями можна користуватися й надалі.

Уряд запустив сервіс, який дозволить перевіряти квитанції в електронній формі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кабміні оголосили про нову реформу держслужби. Цього разу йдеться про кол-центрах та їхніх працівників.

В Україні у 2020 році проведуть "електронний" перепис населення. Для цього використовуватимуть дані про сім-картки, які нададуть мобільні оператори.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд розробив новий фактор авторизації для реєстраторів, що допоможе знизити рівень рейдерства в Україні.

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