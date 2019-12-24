Головна Новини
24 грудня • оновлено в 13:24
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Банківські квитанції скасовуються: в Україні запустили новий сервіс держпослуг

Читати матеріал російською

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд офіційно запустив сервіс check.gov.ua. За допомогою цього проєкту можна перевіряти квитанції в електронній формі.

"Цей сервіс заощадить українцям купу часу. Зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, рагс тощо) – у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через інтернет-банк або мобільний додаток", – повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Як працює сервіс:

  • Замість паперової квитанції ви надаєте її код.

  • Той, хто перевіряє платіж, заходить на check.gov.ua та вводить цей код.

Новини
В Україні скасують квитанції про оплату держпослуг: як це буде

Дубілет додав, що часто у місцях надання послуг знаходяться каси банків з величезними комісіями. Однак новий сервіс дозволить тепер платити через смартфон, а не через каси.

Також міністр Кабінету міністрів вказав на нюанси із відповідною ініціативою:

  • Поки що до сервісу підключені два банки – ПриватБанк і monobank. Інші банки підключаться найближчим часом.

  • Протягом місяця уряд змінить посадові інструкції в усіх точках надання державних послуг.

  • У майбутньому цей сервіс дозволить легше запускати й електронні сервисі.

  • Щоб закріпити запуск, уряд запустить гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитись, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі.

Таким чином, уже за декілька днів Центри надання адміністративних послуг не зможуть вимагати паперову квитанцію у разі використання Check. Проте паперовими квитанціями можна користуватися й надалі.

Уряд запустив сервіс, який дозволить перевіряти квитанції в електронній формі

Уряд запустив сервіс, який дозволить перевіряти квитанції в електронній формі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кабміні оголосили про нову реформу держслужби. Цього разу йдеться про кол-центрах та їхніх працівників.

В Україні у 2020 році проведуть "електронний" перепис населення. Для цього використовуватимуть дані про сім-картки, які нададуть мобільні оператори.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд розробив новий фактор авторизації для реєстраторів, що допоможе знизити рівень рейдерства в Україні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Віктор Калиненко
Особа
Олександр Дубілет
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги