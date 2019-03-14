''Занепад і руїна'': в Україні розповіли, як живуть люди в ''Л/ДНР''

Росія згортає матеріальну допомогу окупованим районам Донецької та Луганської областей, в результаті населенню ОРДЛО виживати все складніше. При цьому місцеві жителі продовжують звинувачувати Україну в усіх бідах.

Про це розповів у ефірі ObozTV екс-глава Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко. За його словами, Росії важко утримувати цей регіон, оскільки "все, що можна було вивезти цінного, вже вивезене".

"Зараз там занепад і руїна, затоплено багато шахт, вивезені заводи, вирізаний практично весь метал. Запаси вичерпуються, гуманітарних конвоїв на сьогодні майже немає. Людям важко виживати в таких умовах. Свого виробництва, яке могло б піднімати економіку окупованих територій, практично немає", — розповів екс-глава Донецької області.

За його словами, населення на сьогодні переживає нелегкі часи.

"Дуже високі ціни на продукти харчування. Ситуація погіршуватиметься. Люди, які могли виїхати, вже виїхали і працюють — хто в Росії, хто в інших країнах. Більшість населення, яке залишилося, не може виїхати — або нема куди їхати, або прив'язані до батьків , які залишаються там і навідріз відмовляються кудись виїздити, готові там вмирати. А люди, які працюють на державній службі, там отримують невеликі гроші", — повідомив він.

Як зазначив Кіхтенко, проблема з пенсіями та різними соціальними виплатами "існує, і щоразу буде посилюватися все більше і більше".

"З великими потугами 60-70% пенсіонерів мають можливість отримувати мізерну пенсію, на яку дуже важко прожити", — заявив він.

При цьому, за словами екс-глави Донецької області, жителі окупованих територій впевнені, що Україна відмовилася від них, "бо Росія дає світло, газ, медикаменти, робить доплати до пенсій, частково фінансує, а Україна поставила заслін".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На окупованій території Донецької області назріла хлібна криза. Причиною цього стали дії ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна і його подільників.

В "республіці" місцеві жителі працюють за $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів.

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