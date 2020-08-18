Занадто важливо для країни: чим обернеться для Мінська страйк на "Білоруськалії"

У Білорусі до страйку приєдналися співробітники підприємства "Білоруськалій", яке є найважливішим підприємством для країни і у 2019 році забезпечило 5,6% бюджету країни.

Як сказано в матеріалі "Коммерсанта", завод також є одним з найбільших світових виробників калію і займає близько 20% ринку.

"У 2019 році "Білоруськалій" забезпечив 5,6% консолідованого бюджету Білорусі, експортувавши 6,2 млн тонн добрив на $2,8 млрд. У 2020 році, за прогнозом Мінфіну країни, вона повинна отримати від експорту добрив понад $570 млн", – сказано в матеріалі.

Як стверджує автор, навіть якщо б "Білоруськалій" зупинився повністю, світовий ринок помітить це тільки у жовтні-листопаді, з огляду на наявність складських запасів на підприємстві та вже відвантажених обсягів за кордоном.

Надалі, відзначають джерела видання, все буде залежати від термінів простою: істотний вплив на ринок може надати зупинка на кілька тижнів.

"Думаю, влада робитиме все можливе, щоб повернути до роботи підприємство, занадто воно важливе для країни, зокрема в генерації доларової виручки", – говорить експерт BCS Global Markets Анастасія Єгазарян. Вона додає, що зараз не бракує пропозиції на калійному ринку і зростання цін можливе тільки при тривалій зупинці.

У той же час поки немає точних даних про те, як саме проходить страйк на підприємстві. За словами глави офіційної профспілки компанії Андрія Рибака, зупинка часткова, тоді як керівник незалежної профспілки Юрій Захаров заявив про повне припинення видобутку.

Джерела видання, знайомі з ситуацією, відзначають, що на минулому тижні робітники "Білоруськалію" приєднувалися до страйків тільки після закінчення зміни і зараз також надовго не залишають виробництво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі на тлі протестів через результати виборів президента розпочався загальнонаціональний страйк. Вранці 11 серпня люди стали масово покидати роботу, виходити на вулиці, продовжуючи мітингувати.

Після того як опозиціонерка Світлана Тихановська записала нове відео із закликом до мирних протестів, всю територію Білорусі 14 серпня охопила хвиля масштабних страйків на державних і приватних підприємствах.

17 серпня до протесту закликали приєднатися всі підприємства країни.