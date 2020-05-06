Замість підвищення тарифів потрібна системна реформа УЗ – Федерація роботодавців ПЕК

Замість підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення необхідно найближчим часом провести повноцінну реформу "Укрзалізниці". До цього для підтримки промислових та енергетичних підприємств уряд має запровадити мораторій на підвищення будь-яких тарифів, що погіршують їхню роботу. Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців ПЕК до прем’єр-міністра та міністра інфраструктури України.

У документі наголошується, що економічна обґрунтованість нинішніх тарифів на залізничні вантажні перевезення в Україні викликає сумніви, а чергове їх підвищення стане додатковим навантаженням для бізнесу і може знищити базові галузі промисловості, зокрема паливно-енергетичний комплекс. Відповідно, треба спершу провести структурну реформу "Укрзалізниці". "Реформування УЗ могло би передбачати також її розділення на окремі компанії за сегментами інфраструктури, пасажирських перевезень, тягового складу для вантажних перевезень та оперування вагонами. Після цього потрібно було б визначитись із кожним видом вантажів, розрахувавши складники собівартості щодо кожного з них, та лише на підставі цього приймати рішення про доцільність зближення класів вантажів", – зазначається у зверненні.

У Федерації роботодавців ПЕК звертають увагу на те, що нині Україна переживає наймасштабнішу енергетичну кризу за роки своєї незалежності, й, на їхню думку, за таких умов уряд має запровадити мораторій на підвищення будь-яких тарифів, що негативно позначаться на роботі промисловості та енергетики.

"Запровадження мораторію на підвищення будь-яких тарифів, платежів і зборів, що погіршуватимуть роботу підприємств промисловості й енергетики, могло б стати одним із заходів уряду, спрямованих на підтримку вітчизняної економіки. Необхідно, щоб тарифи "Укрзалізниці" на вантажні перевезення були економічно обґрунтованими. А з метою забезпечення ефективності УЗ доцільно було б замість підвищення тарифів провести її структурну реформу. В результаті таких змін кожний зі структурних підрозділів цієї державної транспортної компанії мав би стати фінансово прозорим, що забезпечило б конкурентні умови для їх роботи", – наголошують підписанти звернення.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення. Він зазначив, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

При цьому Державна аудиторська служба України 5 травня опублікувала дані ревізії діяльності "Укрзалізниці". Виявлено порушення фінансової дисципліни та недоліки у діяльності на суму 11,8 млрд гривень. Зокрема, Держаудитслужба фіксує, що доходи усіх перевезень загалом зростають виключно за рахунок збільшення тарифів на вантажні перевезення.