Замість "пакунків малюка" українцям виплачуватимуть 5 тисяч гривень

Кабінет міністрів замість видавання "пакунків малюка" запровадив одноразову виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 29 липня. Пропозицію внесла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

"Проєктом пропонується запровадити цільову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень громадянам, у яких народилася дитина, видати спеціальну картку з особливим режимом використання", – сказала вона.

Лазебна зазначила, що кошти можна отримати на спеціальний рахунок у Приватбанку. Батьки зможуть на ці гроші самостійно купувати товари для дитини. Буде встановлено роздрібні пункти, в яких можна буде придбати на ці гроші лише визначені товари.

На уточнювальне запитання міністра КМУ Олега Немчінова щодо того, що батьки можуть використати ці гроші не за призначенням, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що купити на ці 5 тисяч можна буде тільки те, що потрібно для дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серед усіх регіонів України тільки в Донецькій області породіллям не видали жодного "бебі-боксу" з 2018 року, коли ця програма запрацювала на державному рівні.