Замінити всіх: Зеленський вирішив створити новий орган розслідувань

Президент Володимир Зеленський вирішив замінити всі правоохоронні підрозділи, які займаються розслідуванням економічних злочинів, на єдиний орган фінансових розслідувань.

Про це повідомив глава виконкому Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі під час брифінгу у вівторок, 30 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Головним ворогом економічного прогресу України є правоохоронна система – СБУ, податкова поліція, ті підрозділи, які раніше працювали в Генеральній прокуратурі. Чітке тверде рішення президента привести їх в один орган – це повинен бути один маленький орган фінансових розслідувань", – розповів Саакашвілі.

Він зазначив, що зараз в Україні налічується 2,5 мільйона відкритих податкових проваджень.

"Всі інші економічні органи прибрати і дати можливість бізнесу нормально розвиватися без цього постійного податкового терору", – заявив Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі. Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський напередодні провів перше засідання Нацради реформ за участю Кабміну і Ради. Президент поставив завдання "побудувати Україну, в якій хочеться жити". За його словами, українці повинні відчувати реформи на собі, маючи на увазі фінансову складову.