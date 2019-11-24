Залучили спецслужбу: Німеччина зважилася на підлість Україні заради "газопроводу Путіна"

Німеччина активізувала одну з європейських спецслужб заради підтримки російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
Про це сказано в матеріалі німецького таблоїду Bild з посиланням на документ однієї з західноєвропейських спецслужб, в якому висуваються серйозні звинувачення на адресу уряду ФРН у зв'язку з газопроводом.
"Згідно з документом, дочірній компанії російського державного концерну "Газпром" вдалося "переконати німецький уряд вести в Вашингтоні лобістську роботу, спрямовану проти американських санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", – сказано в матеріалі.
Відзначається, що згідно з документом, компанія Nord Stream 2 AG "встановила вкрай хороший контакт з відомством канцлера" і "щодо "Північного потоку-2" змогла заручитися підтримкою уряду ФРН проти США.
Як зазначено, щоб гарантувати незастосування санкцій, канцлер Ангела Меркель нібито особисто "відправила до Вашингтона керівника переговорів, щоб переконати Конгрес їх відстрочити.
"Причина полягає в тому, що в разі введення санкцій щодо концернів, які беруть участь в будівництві газопроводу, до 31 грудня 2019 року "проект затягнувся б на п'ять років". (...) "Без американських санкцій трубопровід буде повністю готовий до експлуатації наступної осені", – наводить видання відповідь спецслужб.
У відповіді на запит видання спецслужба наполягала на тому, що в даних відомостях мова йде не про "інтерпретації", а про "достовірну інформацію з перших рук", – зазначає видання.
Як вдалося встановити, посол Німеччини в Вашингтоні Емілі Хабер писала в березні цього року листи кільком членам Конгресу США, зокрема впливовим сенаторам Республіканської партії. У листах Хабер виступала за те, щоб США не посилювали свою санкційну політику щодо Росії".
"Північний потік-2"
У листі, який опинився у розпорядженні видання, дослівно йдеться: "Ми стурбовані тим, що наразі Конгрес розглядає можливість введення нових антиросійських санкцій в сфері енергетики".
"Відтоді Хабер провела численні переговори на цю тему, зокрема 24 липня з Еліотом Енгелем, членом Демократичної партії США та Комітету торгівлі та енергетики. Йому Хабер також заявила, що санкції США щодо російського газового проекту "загрожують трансатлантичній єдності", – сказано в статті.
Міністерство закордонних справ ФРН підтвердило, що німецький посол зустрічалася з американським політиком. За їхніми словами, розмова, як і інші розмови, велася з метою висловити "негативне ставлення федерального уряду до наміру ввести санкції проти "Північного потоку-2".
Як стало відомо виданню, міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер донині регулярно відправляє в США високопоставлених чиновників, щоб за всяку ціну запобігти введенню американських санкцій щодо "Північного потоку-2".
Як міністерство, так і відомство канцлера у відповідь на запит видання щодо звинувачень з боку однієї з європейських спецслужб повідомили, що взаємодія з представниками урядів та країн з різних питань входить в коло завдань співробітників відомств.
"Таким чином, в очах федерального уряду дії і аргументація щодо "Північного потоку-2" є абсолютно нормальними. Однак в інших європейських країнах і в Єврокомісії на це дивляться інакше. Один з європейських чиновників заявив в розмові з Bild, що в даному випадку Німеччина використовує "аргументацію Кремля". (...) Уряд ФРН, за словами чиновника, переймає його позицію, нехай і в пом'якшеній формі, і транслює її партнерам по обидва боки Атлантичного океану. "Якщо це нормально, то мені можна кинути свою роботу", – відзначає видання.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроект про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проект посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проект, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проект зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.
Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і з кожним місяцем стає все дорожчим. Головною причиною була відмова в дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвали.
Однак 30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм, заявили представники Датського енергетичного агентства.
Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Відповідна директива ЄС передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу незалежного від компанії, що поставляє йому газ.
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