Залізуть у кишеню до кожного, – Бутусов розніс законопроєкт "слуг" про рієлторів

Журналіст Юрій Бутусов назвав новий законопроєкт №3618 про рієлторську діяльність корупційною схемою, за якою можна залізти в кишеню кожному українцеві.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, документ просуває парламент і фракція "Слуга народу" і він може бути проголосований найближчим часом. Його вже підтримав комітет з економічної політики Верховної Ради.

Бутусов пояснив, у чому полягає схема:

Жодна операція з нерухомістю і землею не може проводитися без рієлтора. Громадяни позбавляються права самостійно укладати угоди! Хочеш подарувати частину квартири дітям – заплати рієлтору. Хочеш здати в оренду пай в селі – викликай рієлтора.

Створюється нова база даних для всіх операцій з нерухомістю: "Єдина інформаційна база даних". У законопроєкті не вказано, що база даних належить державі, що вона адмініструється державою, що плата за користування такою базою здійснюється виключно в державний бюджет, що тарифи на послуги такі-то встановлюються такими-то нормативними актами.

"Тобто буде створена та сама корупційна схема, яку проголосував минулий парламент, коли за схемою Яценка і Хомутинника створили нову базу даних для оцінювачів нерухомості, базу адміністрували приватні компанії, які створили самі схемщики, вони ж збирали гроші в свою кишеню, причому самі виставляли і кожен місяць збільшували тарифи", – пояснив журналіст.

Для реєстрації угоди власник повинен створити новий Паспорт об'єкта і його зареєструвати в базі.

"А навіщо власнику щось ще реєструвати ще раз? Права власника вже захищені. Створювати новий паспорт об'єкта – це значить створювати паралельну систему реєстрації, а значить, нею будуть користуватися шахраї для переоформлення на себе нерухомості", – сказано в повідомленні.

Всі рієлтори зобов'язані здати кваліфікаційний іспит і тоді їх внесуть до Реєстру рієлторів.

"Тобто якийсь чиновник буде вирішувати, кому дозволено реєструвати угоди. І якийсь чиновник по суті захопить під свій контроль весь ринок. І побори за іспит ріелторів будуть перекинуті на плечі громадян. Це теж відомий трюк Яценко – так у 13- му році він ліцензував оцінювачів", – підсумував Бутусов.

Автором законопроєкту став народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха.

(Сайт Верховної Ради)

"Ще не пізно звернути їхню увагу на допущені через неуважність або незнання предмета грубі провали в законопроєкті. Якщо це буде винесено в зал в такому вигляді – це буде ганьбою для парламенту. Не перестаю дивуватися як легко маніпулюють "слугами" і тому, як Антон Яценко при різних владах намагається підкупити Верховну Раду – і йому ж вдається", – додав журналіст.

Бутусов розкритикував законопроєкт про рієлторів Facebook Юрія Бутусова

Бутусов розкритикував законопроєкт про рієлторів Facebook Юрія Бутусова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня стало відомо, що "слуги народу" підготували законопроєкт, що забороняє орендувати або продавати квартири без послуг рієлтора. Порушників штрафуватимуть на великі суми.