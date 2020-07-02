Залізуть у кишеню до кожного, – Бутусов розніс законопроєкт "слуг" про рієлторів
Журналіст Юрій Бутусов назвав новий законопроєкт №3618 про рієлторську діяльність корупційною схемою, за якою можна залізти в кишеню кожному українцеві.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, документ просуває парламент і фракція "Слуга народу" і він може бути проголосований найближчим часом. Його вже підтримав комітет з економічної політики Верховної Ради.
Бутусов пояснив, у чому полягає схема:
Жодна операція з нерухомістю і землею не може проводитися без рієлтора. Громадяни позбавляються права самостійно укладати угоди! Хочеш подарувати частину квартири дітям – заплати рієлтору. Хочеш здати в оренду пай в селі – викликай рієлтора.
Створюється нова база даних для всіх операцій з нерухомістю: "Єдина інформаційна база даних". У законопроєкті не вказано, що база даних належить державі, що вона адмініструється державою, що плата за користування такою базою здійснюється виключно в державний бюджет, що тарифи на послуги такі-то встановлюються такими-то нормативними актами.
"Тобто буде створена та сама корупційна схема, яку проголосував минулий парламент, коли за схемою Яценка і Хомутинника створили нову базу даних для оцінювачів нерухомості, базу адміністрували приватні компанії, які створили самі схемщики, вони ж збирали гроші в свою кишеню, причому самі виставляли і кожен місяць збільшували тарифи", – пояснив журналіст.
Для реєстрації угоди власник повинен створити новий Паспорт об'єкта і його зареєструвати в базі.
"А навіщо власнику щось ще реєструвати ще раз? Права власника вже захищені. Створювати новий паспорт об'єкта – це значить створювати паралельну систему реєстрації, а значить, нею будуть користуватися шахраї для переоформлення на себе нерухомості", – сказано в повідомленні.
Всі рієлтори зобов'язані здати кваліфікаційний іспит і тоді їх внесуть до Реєстру рієлторів.
"Тобто якийсь чиновник буде вирішувати, кому дозволено реєструвати угоди. І якийсь чиновник по суті захопить під свій контроль весь ринок. І побори за іспит ріелторів будуть перекинуті на плечі громадян. Це теж відомий трюк Яценко – так у 13- му році він ліцензував оцінювачів", – підсумував Бутусов.
Автором законопроєкту став народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха.
"Ще не пізно звернути їхню увагу на допущені через неуважність або незнання предмета грубі провали в законопроєкті. Якщо це буде винесено в зал в такому вигляді – це буде ганьбою для парламенту. Не перестаю дивуватися як легко маніпулюють "слугами" і тому, як Антон Яценко при різних владах намагається підкупити Верховну Раду – і йому ж вдається", – додав журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня стало відомо, що "слуги народу" підготували законопроєкт, що забороняє орендувати або продавати квартири без послуг рієлтора. Порушників штрафуватимуть на великі суми.