Залізничні колії України в критичному стані, – Омелян

Рівень зношеності залізничних колій перевищує 50%, що є небезпечним для вантажних перевезень та пасажирів. Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, через критичну зношеність залізничних колій суттєво знизилась швидкість перевезень.

"Зараз середня швидкість вантажного вагону по Україні близько 20-30 кілометрів на годину, а пасажирського порядку 40-50. Це все спричинено поганим, критичним станом інфраструктури, верхньої колії, відсутність належного обслуговування і ремонту. Так, при нормативах, що щороку мають повністю бути відремонтовані мінімум 350 кілометрів, ремонтувалося завжди 150-200", - розповів Омелян.

На його думку, це небезпечно для перевезень, адже саме через високу зношеність колій останнім часом зростає кількість сходження поїздів.

"Це пришвидшує сходження поїздів, кількість таких випадків росте. Ми бачимо звітність "Укрзалізниці", що це десятки випадків щороку. Слава Богу, обходиться без людських жертв", - пояснив Омелян.

Екс-міністр наголосив: "Укрзалізниця" має інвестувати кошти у відновлення інфраструктури. Проте, попри регулярне підвищення тарифів на перевезення, інвестиції в інфраструктуру не зростають.

"З боку "Укрзалізниці" ми жодного разу за останні роки, коли тариф піднімався, не побачили покращення сервісу чи належного ремонту тяги або інфраструктури", - сказав Омелян.

Раніше директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що близько

8 тисяч кілометрів залізничного полотна вимагають або капітального ремонту, або реконструкції. "Це надзвичайно великий показник", - зазначив він і наголосив, що "Укрзалізниця" має інвестувати у відновлення інфраструктури, адже рівень зношеності колій є небезпечним для пасажирів та вантажних перевезень.

Водночас президент Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко наголошувала, що для "Укрзалізниці" першочерговими мають бути інвестиції в розвиток інфраструктури та тягу, а не на придбання вагонів.