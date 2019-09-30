Залишився останній день: в Україні перестануть приймати монети

Національний банк з 1 жовтня розпочне виводити з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок. Отож уже з вівторка вони перестають бути засобом платежу, повідомила пресслужба регулятора.
При цьому в НБУ відзначили, що їх все ще можна буде обміняти на грошові знаки інших номіналів протягом наступних трьох років.
Зокрема, здійснити безкоштовний обмін можна до 30 вересня 2020 року в усіх банках.
До 30 вересня 2022 року процедура буде доступна лише в установах НБУ, "Ощадбанку", "ПриватБанку" та "Райффайзенбанку Аваль".
Одночасно з цим почнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок.
Та на відміну від 1, 2 і 5 копійок, вони поки що залишаться в готівковому обігу.
Дрібні монети перестануть приймати під час розрахунків за товари та послуги
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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