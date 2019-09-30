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30 вересня • оновлено в 19:10
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Залишився останній день: в Україні перестануть приймати монети

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Національний банк з 1 жовтня розпочне виводити з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок. Отож уже з вівторка вони перестають бути засобом платежу, повідомила пресслужба регулятора.

При цьому в НБУ відзначили, що їх все ще можна буде обміняти на грошові знаки інших номіналів протягом наступних трьох років.

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Зокрема, здійснити безкоштовний обмін можна до 30 вересня 2020 року в усіх банках.

До 30 вересня 2022 року процедура буде доступна лише в установах НБУ, "Ощадбанку", "ПриватБанку" та "Райффайзенбанку Аваль".

Одночасно з цим почнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок.

Та на відміну від 1, 2 і 5 копійок, вони поки що залишаться в готівковому обігу.

Дрібні монети перестануть приймати під час розрахунків за товари та послуги

Дрібні монети перестануть приймати під час розрахунків за товари та послуги

Залишився останній день: в Україні перестануть приймати монети

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
НБУ
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