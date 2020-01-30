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30 січня • оновлено в 14:47
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Залишився один день: українцям можуть масово відключити опалення

10.4т
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В Україні вже з 1 лютого можуть припинити поставки газу в 16 населених пунктів, що спричинить за собою колапс з опалювальним сезоном.

Про це повідомили в прес-службі НАК "нафтогаз-України". Проблеми у 18 теплокомуненерго через їхню заборгованість за газ.

Проблеми з опаленням можуть виникнути, зокрема, в Одесі, Кривому Розі, Дніпрі, Щасті, Полтаві, Харкові, Сумах та інших містах. У разі, якщо теплокомуненерго не погасять борги до кінця дня 30 січня, то НАК не зможе поставляти газ для опалення.

Відзначається, що загальна заборгованість, яку цим тепловикам потрібно погасити, становить 406 млн гривень. Після сплати цих коштів "Нафтогаз" отримає право постачати туди газ для потреб опалення.

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"Нафтогаз" не має права постачати природний газ тепловикам, які неналежним чином виконують графік розрахунків", – відзначають в компанії.

Українцям можуть відключити опалення

Українцям можуть відключити опалення

З 24 січня 19 з 37 проблемних тепловиків розрахувалися з "Нафтогазом" за газ, тому на цих підприємствах проблем з поставками газу не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня в "Укртрансгазі" заявили про арешт всього майна і грошей на рахунках на вимогу двох компаній, які хочуть відсудити 2,3 млрд гривень. Через це в Україні може бути зірваний опалювальний сезон.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Опалювальний сезон в Україні
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Та скільки тієї зими!!!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ДАВНО ПОРА! НАСТОЯЩИЙ СВИДОМИТ СКАЧЕТ - И ТЕМ СОГРЕВАЕТСЯ! А кто не скаче - той москль. Хай мэрзнуть! :-)))
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