"Залишиться пшик": у Росії різко відповіли Зеленському через газопровід Путіна

Член Ради Федерації Росії Олексій Пушков заявив, що спроби України протидіяти будівництву газопроводу "Північний потік-2" будуть "марними".

"Володимир Зеленський йде уторованим шляхом – має намір разом із Варшавою боротися з "Північним потоком-2", – прокоментував Пушков у Twitter слова президента України про те, що для Києва "вкрай важливо" протистояти будівництву російського газопроводу.

За його словами, газотранспортна система України втратить стратегічне значення без російського газу.

"Замість того, щоб даремно боротися, Зеленському краще б подумати, як зберегти українську ГТС. Без нашого газу від її "стратегічного значення" пшик один залишиться", – підсумував член Ради Федерації РФ.

Зеленський йде уторованим шляхом - має намір разом з Варшавою боротися з Сев.потоком-2. Порошенко боровся-боровся - надірвався. Чим даремно боротися, Зеленському краще б подумати, як зберегти українську ГТС. Без нашого газу від її "стратегічного значення" пшик один залишиться. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 червня 2019 р

Слова Зеленського про те, що Київ і Варшава повинні співпрацювати в питаннях протидії будівництву російського газогону, прокоментував також експерт Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир Брутер, передає RT.

"Росія багаторазово говорила, що Україна може залишитися транзитером газу. Але питання тут в позиції не Москви, а Києва, у стані ГТС, у цінах на транзит. Якщо Україна не хоче бути транзитером – це її право і Росія буде вирішувати це питання, виходячи із загальної ситуації, а не з тих дурниць, які озвучує київське керівництво. Тому, зв'язок між "Північним потоком-2" і українським транзитом перебільшений, вони один одному не суперечать", – вважає Брутер.

За його словами, Україна і Польща не можуть перешкодити російському проекту.

"Хоча б тому, що на зустрічі з представниками німецького бізнесу, яка пройшла буквально днями, Ангела Меркель заявила, що "Північний потік-2" – питання вирішене. Газопровід необхідний для Німеччини і надзвичайно важливий", – підсумував Брутер.

РФ впевнена, що газотранспортна система України втратить стратегічне значення

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, здійснив перший офіційний закордонний візит, відвідавши Брюссель.

У бельгійській столиці глава держави провів зустрічі з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Під час зустрічі з Юнкером глава держави підтвердив незмінність європейського і євроатлантичного курсу України.

Зеленський також висловив надію на підтримку ідеї збереження стратегічної ролі української ГТС та протидії "Північному потоку-2".

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