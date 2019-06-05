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"Залишиться пшик": у Росії різко відповіли Зеленському через газопровід Путіна

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Член Ради Федерації Росії Олексій Пушков заявив, що спроби України протидіяти будівництву газопроводу "Північний потік-2" будуть "марними".

"Володимир Зеленський йде уторованим шляхом – має намір разом із Варшавою боротися з "Північним потоком-2", – прокоментував Пушков у Twitter слова президента України про те, що для Києва "вкрай важливо" протистояти будівництву російського газопроводу.

За його словами, газотранспортна система України втратить стратегічне значення без російського газу.

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"Замість того, щоб даремно боротися, Зеленському краще б подумати, як зберегти українську ГТС. Без нашого газу від її "стратегічного значення" пшик один залишиться", – підсумував член Ради Федерації РФ.

Слова Зеленського про те, що Київ і Варшава повинні співпрацювати в питаннях протидії будівництву російського газогону, прокоментував також експерт Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир Брутер, передає RT.

"Росія багаторазово говорила, що Україна може залишитися транзитером газу. Але питання тут в позиції не Москви, а Києва, у стані ГТС, у цінах на транзит. Якщо Україна не хоче бути транзитером – це її право і Росія буде вирішувати це питання, виходячи із загальної ситуації, а не з тих дурниць, які озвучує київське керівництво. Тому, зв'язок між "Північним потоком-2" і українським транзитом перебільшений, вони один одному не суперечать", – вважає Брутер.

За його словами, Україна і Польща не можуть перешкодити російському проекту.

"Хоча б тому, що на зустрічі з представниками німецького бізнесу, яка пройшла буквально днями, Ангела Меркель заявила, що "Північний потік-2" – питання вирішене. Газопровід необхідний для Німеччини і надзвичайно важливий", – підсумував Брутер.

РФ впевнена, що газотранспортна система України втратить стратегічне значення

РФ впевнена, що газотранспортна система України втратить стратегічне значення

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, здійснив перший офіційний закордонний візит, відвідавши Брюссель.

У бельгійській столиці глава держави провів зустрічі з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Під час зустрічі з Юнкером глава держави підтвердив незмінність європейського і євроатлантичного курсу України.

Зеленський також висловив надію на підтримку ідеї збереження стратегічної ролі української ГТС та протидії "Північному потоку-2".

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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Зеленский также выразил надежду на поддержку идеи сохранения стратегической роли "Северного потока-2" и противодействие украинской ГТС )
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