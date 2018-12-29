''Залишилося 7 років'': Росії напророкували катастрофу з нафтою

У Росії старі родовища нафти стрімко виснажуються, а нових покладів з легкою і дешевою для вилучення сировиною виявити не вдається.

Поточні рівні нафтовидобутку в Росії "недостатньо забезпечені запасами родовищ, що розробляються", йдеться у проекті Міністерства природних ресурсів і екології РФ, передає Finanz.

Згідно з документом, до критичної точки залишається близько 7 років. Починаючи з 2025 року фонд діючих родовищ перестане справлятися з навантаженням. Вже до 2035-го обсяги виробництва можуть впасти практично вдвічі – з нинішніх 553 млн тонн до 310 млн тонн на рік.

За словами мінстра енергетики Росії Олександра Новака, особливо гостро проблема стоїть у Західному Сибіру, який зараз дає кожен другий барель, що отримують із надр. Якщо нічого не робити, в песимістичному сценарії спад там буде більш ніж дворазовим – з 330 до 146 млн тонн на рік.

"Це означає, що нафти для експорту просто не залишиться. А річка нафтодоларів, що дає, за даними ЦБ, 30% валютних доходів російської економіки, може пересохнути", – резюмували автори публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня Росія під тиском Організації країн-експортерів нафти погодилася скоротити видобуток "чорного золота" приблизно на 3%.

Усього нафтовий картель прибере з ринку 800 тисяч барелів, а інші країни-учасники угоди знизять видобуток на 400 тисяч барелів. Угода діятиме протягом півроку з можливим переглядом параметрів у квітні.