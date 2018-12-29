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''Залишилося 7 років'': Росії напророкували катастрофу з нафтою

9.5тЧитати матеріал російською

У Росії старі родовища нафти стрімко виснажуються, а нових покладів з легкою і дешевою для вилучення сировиною виявити не вдається.

Поточні рівні нафтовидобутку в Росії "недостатньо забезпечені запасами родовищ, що розробляються", йдеться у проекті Міністерства природних ресурсів і екології РФ, передає Finanz.

Згідно з документом, до критичної точки залишається близько 7 років. Починаючи з 2025 року фонд діючих родовищ перестане справлятися з навантаженням. Вже до 2035-го обсяги виробництва можуть впасти практично вдвічі – з нинішніх 553 млн тонн до 310 млн тонн на рік.

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За словами мінстра енергетики Росії Олександра Новака, особливо гостро проблема стоїть у Західному Сибіру, який зараз дає кожен другий барель, що отримують із надр. Якщо нічого не робити, в песимістичному сценарії спад там буде більш ніж дворазовим – з 330 до 146 млн тонн на рік.

"Це означає, що нафти для експорту просто не залишиться. А річка нафтодоларів, що дає, за даними ЦБ, 30% валютних доходів російської економіки, може пересохнути", – резюмували автори публікації.

''Залишилося 7 років'': Росії напророкували катастрофу з нафтою

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня Росія під тиском Організації країн-експортерів нафти погодилася скоротити видобуток "чорного золота" приблизно на 3%.

Усього нафтовий картель прибере з ринку 800 тисяч барелів, а інші країни-учасники угоди знизять видобуток на 400 тисяч барелів. Угода діятиме протягом півроку з можливим переглядом параметрів у квітні.

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Почему новость не в топе, и не выделена красным? Семь лет осталось недоимперии портить воздух! А дальше - Кубань в родную гавань!
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Kom AV
Kom AV
За последние 40 лет я уже устал читать подобные откровения. В 70-х говорили, что вот вот кончится нефть у саудитов, потом о том что тяжёлая российская нефть никому не нужна и годится только в топку. Потом истерики по поводу газа. Всё наверное проще, очередному зелёному проекту срочно нужны деньги. Правда почему-то теперь не принято говорить о том что при производстве и утилизации солнечных батарей, производится токсичных выбросов на порядки больше чем от топки даже мазутом для получения такого же количества энергии...
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
да о чем они брешут, всем же украинским экспертами известно что Россия к этому времени захватит полмира, в оставшейся половине выберут своих ручных президентов, а конкурентов отравят новичком. Так что с нефтью у нас проблем не будет
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Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Инкогнито Назар, ебло завали хуями воняет педрила ебливый если ума нет слова понять то молчи чмо ебливое отсосешь мой хуй тогда можно сказать тебе пару слов а пока чмо ебливое молчи
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Plotnikov Alex, А шо там твои обосранные Лавров с Шойгу кажут, просто не слежу за новостями помойки? Наверное, кажут, шо будут сидеть за спинами женщин и детей, как ваш сцарь?
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