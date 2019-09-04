Залишилися без газу: стало відомо про нові проблеми окупантів в Криму

В окупованому Криму зірвали програму газифікації Севастополя, яку планували завершити до 2020 року.

Як передає "Крим.Реалії", за дорученням глави РФ Володимира Путіна окупанти мали газифікувати десятки сіл і чотири сотні багатоквартирних будинків.

Замість цього впоралися із завданням лише в селі Полюшко, Сонячному і кількох багатоповерхівках, проте "продовжують годувати обіцянками жителів Севастополя".

При цьому при моніторингу програми було виявлено, що 17 будинків, включених в програму, вже давно були газифіковані.

Повідомляється, що також є проблеми у окупантів і з прокладкою магістральних газопроводів - в минулому році зупинилося будівництво кільцевого газопроводу, який повинен був пройти від села Штурмове, через Балаклаву і мис Фіолент, в бухту Козачу.

Окупанти намагалися об'єднати всю газову інфраструктури регіону, проте будівництво газопроводу супроводжувалося численними скандалами. Зокрема, робітникам не платили зарплату, через що справа доходила до страйків.

Ілюстрація vsetarify.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крим не зміг отримати продукти з Сирії, затримавшись на морському шляху.

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