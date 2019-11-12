Закрив за півдня: стало відомо про роль Рябошапки в справі Байдена

Народний депутат Андрій Деркач назвав неправдивими слова Генерального проркурора України Руслана Рябошапки про те, що кримінальної справи щодо газодобувної фірмі Burisma не існує. У скандалі з діяльністю компанії колишній віцепрезидент США Джо Байден і його син Роберт Хантер Байден.

"Немає справи Burisma. Вона існує у мозку того, хто його придумав. Просто може бути якесь провадження, в якому може фігурувати слово Burisma. Може таких провадженнь – кілька. Після аудиту порахуємо, в скількох справах є таке слово, в якому контексті вживається. Тоді, може, щось докладніше прокоментую", – відзначав генпрокурор.

"Це неправда. Вона існує у документах, на яких стоїть підпис самого Рябошапки вже в статусі генпрокурора", – повідомив Деркач на своєму YouTube-каналі.

Депутат заявив, що всі факти про міжнародну корупцію він оприлюднив ще 9 жовтня і в той же день передав у Генпрокуратуру.

"Знаєте, що офіційно відповіла Генпрокуратура? Що всі ці факти вже давно детально перевірялися Держбюро розслідувань у рамках кримінального провадження №2952. Але до чого ж прийшли розслідувачі? "Не побачили складу злочину". І тому справу закрили", – повідомив Деркач.

За його словами, Рябошапка закрив кримінальне провадження в перший же день своєї роботи.

"30 серпня президент підписує указ про призначення Рябошапки на посаду генпрокрурора. У суботу та неділю Рябошапка святкує, а 2 вересня, в понеділок в свій перший робочий день він виходить і в першу чергу закриває скандальне провадження", – підкреслив Деркач.

"Сьогодні наше завдання – зупинити міжнародну корупцію і повернути кошти в бюджет. А що вибрав Рябошапка, коли за півдня закрив кримінальне провадження, при цьому підтвердивши достовірність оприлюдненої мною інформації? Пан Рябошапка, не знаєте, як вчинити? Робіть по закону", – резюмував депутат.

Рябошапка закрив кримінальне провадження по Burisma в перший же день своєї роботи

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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