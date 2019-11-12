Закрив за півдня: стало відомо про роль Рябошапки в справі Байдена

Народний депутат Андрій Деркач назвав неправдивими слова Генерального проркурора України Руслана Рябошапки про те, що кримінальної справи щодо газодобувної фірмі Burisma не існує. У скандалі з діяльністю компанії колишній віцепрезидент США Джо Байден і його син Роберт Хантер Байден.
"Немає справи Burisma. Вона існує у мозку того, хто його придумав. Просто може бути якесь провадження, в якому може фігурувати слово Burisma. Може таких провадженнь – кілька. Після аудиту порахуємо, в скількох справах є таке слово, в якому контексті вживається. Тоді, може, щось докладніше прокоментую", – відзначав генпрокурор.
"Це неправда. Вона існує у документах, на яких стоїть підпис самого Рябошапки вже в статусі генпрокурора", – повідомив Деркач на своєму YouTube-каналі.
Депутат заявив, що всі факти про міжнародну корупцію він оприлюднив ще 9 жовтня і в той же день передав у Генпрокуратуру.
"Знаєте, що офіційно відповіла Генпрокуратура? Що всі ці факти вже давно детально перевірялися Держбюро розслідувань у рамках кримінального провадження №2952. Але до чого ж прийшли розслідувачі? "Не побачили складу злочину". І тому справу закрили", – повідомив Деркач.
За його словами, Рябошапка закрив кримінальне провадження в перший же день своєї роботи.
"30 серпня президент підписує указ про призначення Рябошапки на посаду генпрокрурора. У суботу та неділю Рябошапка святкує, а 2 вересня, в понеділок в свій перший робочий день він виходить і в першу чергу закриває скандальне провадження", – підкреслив Деркач.
"Сьогодні наше завдання – зупинити міжнародну корупцію і повернути кошти в бюджет. А що вибрав Рябошапка, коли за півдня закрив кримінальне провадження, при цьому підтвердивши достовірність оприлюдненої мною інформації? Пан Рябошапка, не знаєте, як вчинити? Робіть по закону", – резюмував депутат.
Рябошапка закрив кримінальне провадження по Burisma в перший же день своєї роботи
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ексгенпрокурор України Юрій Луценко розповів, що компанією Burisma володів міністр охорони довкілля Януковича Микола Злочевський. Він відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти і газу. Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, зокрема компанії Burisma.
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У 2016 році колишній віцепрезидент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Гантер.
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