МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

Закриття залізничного сполучення з Росією: Україна наважилась на кардинальні заходи

180.1тЧитати новину російською

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що документ про припинення пасажирських залізничних перевезень з України до Росії вже поданий на розгляд Кабінету міністрів.

Про це він повідомив у ефірі телеканалу "Прямий". Свою ініціативу він пов'язав із діями Росії в Азовському морі, які він назвав "дестабілізацією", передають "Новости Донбасса". Омелян стверджує, що такі дії можуть продовжитися і в Чорному морі, тому "Росію може зупинити відповідь, досить потужна".

При цьому міністр не оприлюднив жодних деталей документа. На даний момент невідомо, чи стосуватиметься рішення автобусних перевезень.

Раніше міністр також заявив, що в умовах війни про будь-яку нормальну співпрацю з Росією не йдеться, тому дії України мають бути жорсткими та адекватними.

"Російсько-української дружби немає і ніколи не було. Була або перманентна окупація, або просто масові вбивства", - підсумував він.

Як пише "Гордон", Омелян також зазначив, що припинення пасажирського залізничного сполучення з Росією не завдасть "Укрзалізниці" жодних збитків.

"Протягом останніх декількох років пасажиропотік у бік РФ скоротився в рази. Якщо у 2013 році тільки залізничний транспорт перевіз понад 4 млн людей, то зараз ця цифра впала до 800 тис." - зазначив Омелян.

Новини
Закриття залізничного сполучення: Росія пригрозила Україні негайною відповіддю

Він пояснив, що в Україні зростає попит на внутрішні перевезення. Всі поїзди, які зараз курсують в РФ, можна використовувати на внутрішніх напрямках, наголосив він.

"Жодних збитків не буде взагалі. Всі ці потяги не стоятимуть, а працюватимуть і приноситимуть прибуток "Укрзалізниці", - заявив він.

Як передає УНІАН, міністр також пояснив, що припинення залізничних вантажних перевезень з Росією не буде.

"Вантажні перевезення регулюються нашими зобов'язаннями в рамках СОТ. У разі їхнього перекриття це буде використано Російською Федерацією для того, щоб звинуватити Україну в непослідовній позиції. І буде черговий аргумент, щоб використовувати це під час будівництва Nordstream-2", - заявив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня Омелян анонсував нові обмеження у транспортному сполученні з Росією.

Варто зазначити, що російські залізниці з 11 грудня 2017 року повністю перевели пасажирські потяги далекого прямування на новий залізничний обхід України.

Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна
Об'єкти
РосіяУкраїнаУкрзалізниця
Поділитися у Facebook
37
Коментарі
144
186
Смішно
130
Цікаво
90
Сумно
26
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Министр не курсе Nordstream-2", уже проложили до Германии.хахлам газа по дешевке не будет. Будут хохлятые теперь платить дань Европе за 200 $за куб газа
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Привильно не хуй пускать в Россию не мытых хахлов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ильченко София
Ильченко София
Анатольевич Игорь, На куй кому нужна твоя па-раша!ПРОЩАЙ НЕМЫТАЯ ПА-РАША!СРАНА РАБОВ,СРАНА ХУЙЛА!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильченко София
Ильченко София
Анатольевич Игорь, НЕ ХУЙ ШАСТАТЬ В УКРАИНЕ,нищебродам бомжеросам ебаным!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kovtonyuk Yuriy
Kovtonyuk Yuriy
Меня Московия вообще не интересует! Так что правильно, что закрыли ж/д сообщение с этим залесьем!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги