Закриття залізничного сполучення з Росією: Україна наважилась на кардинальні заходи

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що документ про припинення пасажирських залізничних перевезень з України до Росії вже поданий на розгляд Кабінету міністрів.

Про це він повідомив у ефірі телеканалу "Прямий". Свою ініціативу він пов'язав із діями Росії в Азовському морі, які він назвав "дестабілізацією", передають "Новости Донбасса". Омелян стверджує, що такі дії можуть продовжитися і в Чорному морі, тому "Росію може зупинити відповідь, досить потужна".

При цьому міністр не оприлюднив жодних деталей документа. На даний момент невідомо, чи стосуватиметься рішення автобусних перевезень.

Раніше міністр також заявив, що в умовах війни про будь-яку нормальну співпрацю з Росією не йдеться, тому дії України мають бути жорсткими та адекватними.

"Російсько-української дружби немає і ніколи не було. Була або перманентна окупація, або просто масові вбивства", - підсумував він.

Як пише "Гордон", Омелян також зазначив, що припинення пасажирського залізничного сполучення з Росією не завдасть "Укрзалізниці" жодних збитків.

"Протягом останніх декількох років пасажиропотік у бік РФ скоротився в рази. Якщо у 2013 році тільки залізничний транспорт перевіз понад 4 млн людей, то зараз ця цифра впала до 800 тис." - зазначив Омелян.

Він пояснив, що в Україні зростає попит на внутрішні перевезення. Всі поїзди, які зараз курсують в РФ, можна використовувати на внутрішніх напрямках, наголосив він.

"Жодних збитків не буде взагалі. Всі ці потяги не стоятимуть, а працюватимуть і приноситимуть прибуток "Укрзалізниці", - заявив він.

Як передає УНІАН, міністр також пояснив, що припинення залізничних вантажних перевезень з Росією не буде.

"Вантажні перевезення регулюються нашими зобов'язаннями в рамках СОТ. У разі їхнього перекриття це буде використано Російською Федерацією для того, щоб звинуватити Україну в непослідовній позиції. І буде черговий аргумент, щоб використовувати це під час будівництва Nordstream-2", - заявив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня Омелян анонсував нові обмеження у транспортному сполученні з Росією.

Варто зазначити, що російські залізниці з 11 грудня 2017 року повністю перевели пасажирські потяги далекого прямування на новий залізничний обхід України.