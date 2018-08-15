Закриття залізничного сполучення: Росія пригрозила Україні негайною відповіддю

Міністерство транспорту РФ розробило заходи у відповідь на можливе припинення Україною залізничного та автобусного сполучення із Росією.
"Мушу констатувати, що потік у цьому напрямку в нас падає останнім часом через певні причини, які я не назвав би природними. Проте список заходів, які на цей випадок могли бути вжиті, нами опрацьовано", – заявив глава російського відомства Євген Дітріх, передають "РИА Новости".
За його словами, після вживання таких заходів громадянам Росії і України буде неможливо користуватися послугами транспорту. Міністр вважає, що нічого крім незручностей і дискомфорту це не принесе.
"У разі якщо такі рішення будуть ухвалені, ми знайдемо можливість ці заходи реалізувати. Щодо складу заходів, думаю, що зараз передчасно обговорювати це питання", – резюмував Дітріх.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інфраструктури України підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії, включно з припиненням пасажирського залізничного сполучення, через її діяльність у Азовському морі та на окупованих територіях.
Водночас у РФ вже різко відреагували на можливе закриття Україною залізничного сполучення.
Пізніше міністр із питань окупованих територій Георгій Тука пояснив, хто виграє від скасування залізничного сполучення з Росією.
У Верховній Раді також оцінили пропозицію, вказавши, що скасування не завдасть фінансових збитків Україні.
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