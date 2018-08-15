Закриття залізничного сполучення: Росія пригрозила Україні негайною відповіддю

Міністерство транспорту РФ розробило заходи у відповідь на можливе припинення Україною залізничного та автобусного сполучення із Росією.

"Мушу констатувати, що потік у цьому напрямку в нас падає останнім часом через певні причини, які я не назвав би природними. Проте список заходів, які на цей випадок могли бути вжиті, нами опрацьовано", – заявив глава російського відомства Євген Дітріх, передають "РИА Новости".

За його словами, після вживання таких заходів громадянам Росії і України буде неможливо користуватися послугами транспорту. Міністр вважає, що нічого крім незручностей і дискомфорту це не принесе.

Новини Українці висловилися про плани закрити залізничне сполучення із Росією

"У разі якщо такі рішення будуть ухвалені, ми знайдемо можливість ці заходи реалізувати. Щодо складу заходів, думаю, що зараз передчасно обговорювати це питання", – резюмував Дітріх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інфраструктури України підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії, включно з припиненням пасажирського залізничного сполучення, через її діяльність у Азовському морі та на окупованих територіях.

Водночас у РФ вже різко відреагували на можливе закриття Україною залізничного сполучення.

Пізніше міністр із питань окупованих територій Георгій Тука пояснив, хто виграє від скасування залізничного сполучення з Росією.

У Верховній Раді також оцінили пропозицію, вказавши, що скасування не завдасть фінансових збитків Україні.