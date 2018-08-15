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Закриття залізничного сполучення: Росія пригрозила Україні негайною відповіддю

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Міністерство транспорту РФ розробило заходи у відповідь на можливе припинення Україною залізничного та автобусного сполучення із Росією.

"Мушу констатувати, що потік у цьому напрямку в нас падає останнім часом через певні причини, які я не назвав би природними. Проте список заходів, які на цей випадок могли бути вжиті, нами опрацьовано", – заявив глава російського відомства Євген Дітріх, передають "РИА Новости".

За його словами, після вживання таких заходів громадянам Росії і України буде неможливо користуватися послугами транспорту. Міністр вважає, що нічого крім незручностей і дискомфорту це не принесе.

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"У разі якщо такі рішення будуть ухвалені, ми знайдемо можливість ці заходи реалізувати. Щодо складу заходів, думаю, що зараз передчасно обговорювати це питання", – резюмував Дітріх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інфраструктури України підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії, включно з припиненням пасажирського залізничного сполучення, через її діяльність у Азовському морі та на окупованих територіях.

Водночас у РФ вже різко відреагували на можливе закриття Україною залізничного сполучення.

Пізніше міністр із питань окупованих територій Георгій Тука пояснив, хто виграє від скасування залізничного сполучення з Росією.

У Верховній Раді також оцінили пропозицію, вказавши, що скасування не завдасть фінансових збитків Україні.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
"...глава российского ведомства Дитрих..." - очень показательная русская фамилия...
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