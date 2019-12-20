"Закриють на день": юрист назвав умову реального зникнення гральних залів в Україні

Засновник громадської організації StateWatch, юрист Олександр Лємєнов висловив сумніви в тому, що владі вдасться закрити всі гральні заклади в Україні.

"У мене великі сумніви, що вони зможуть реалізувати задумане. Більше 10 років тому ми вже бачили чергову спробу прикрити гральний бізнес. Це закінчилося нічим", – заявив Лємєнов в ефірі ObozTV.

Активіст нагадав, що в результаті гральні установи просто змінили вивіски.

На запитання ведучого, наскільки ймовірно, що з ранку 21 грудня всі гральні зали зникнуть або хоча би закриють свої двері, Лємєнов відповів: "На день".

"Насправді, закриття всіх гральних закладів можливе, але в одному випадку, – уточнив він. – Якщо весь цей бізнес "кришується" одними і тими самими людьми, які можуть зупинити функціонування таких структур по всій території України. Адже мова йде не тільки про Київ та Київську область".

"Тільки централізація контролю за відповідними структурами допоможе закрити їх в один день. І це, до речі, буде свідченням того, що останні 5-6 років топ-керівники держави "кришували" відповідний бізнес", – наголосив Лємєнов.

Чи справді закриються всі гральні зали в Україні? informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 грудня Кабінет міністрів ухвалив постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні.

Міністр МВС Арсен Аваков наказав закрити всі гральні заклади України до 16:00 п'ятниці, 20 грудня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада закриває зали через провальне голосування у Верховній Раді за легалізацію грального бізнесу.

Кореспондент ObozTV провів власне розслідування і з'ясував, що до вечора п'ятниці закрилися далеко не всі гральні заклади Києва.

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