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20 грудня • оновлено в 21:06
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"Закриють на день": юрист назвав умову реального зникнення гральних залів в Україні

1.8т
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Засновник громадської організації StateWatch, юрист Олександр Лємєнов висловив сумніви в тому, що владі вдасться закрити всі гральні заклади в Україні.

"У мене великі сумніви, що вони зможуть реалізувати задумане. Більше 10 років тому ми вже бачили чергову спробу прикрити гральний бізнес. Це закінчилося нічим", – заявив Лємєнов в ефірі ObozTV.

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Активіст нагадав, що в результаті гральні установи просто змінили вивіски.

На запитання ведучого, наскільки ймовірно, що з ранку 21 грудня всі гральні зали зникнуть або хоча би закриють свої двері, Лємєнов відповів: "На день".

"Насправді, закриття всіх гральних закладів можливе, але в одному випадку, – уточнив він. – Якщо весь цей бізнес "кришується" одними і тими самими людьми, які можуть зупинити функціонування таких структур по всій території України. Адже мова йде не тільки про Київ та Київську область".

"Тільки централізація контролю за відповідними структурами допоможе закрити їх в один день. І це, до речі, буде свідченням того, що останні 5-6 років топ-керівники держави "кришували" відповідний бізнес", – наголосив Лємєнов.

Чи справді закриються всі гральні зали в Україні?

Чи справді закриються всі гральні зали в Україні?

informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Легалізація казино в Україні Ефіри Oboz TV
Особа
Олександр Лємєнов
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Звон Владимир
Звон Владимир
Самое интересное в этой истории то, что уже давным давно и абсолютно всем все известно. как в кино: очнулся.... гипс!
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Червоний Данило
Червоний Данило
ну он то прав! закон для игорников не писан, потому что их крышуют-создают депутаты и менты, типа авакова!
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Очередная ЗЕложь и очередная ЗЕбильная иннициатива. А мЫнЫсТр взяток каков! Весь такой решительный,аж страшно))). Закроет он все что сам и крышует. Не,круто то как
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