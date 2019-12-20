"Закрити по всій країні": Кабмін ліквідує гральні автомати

Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 20 грудня, ухвалив постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні.

"Уряд виключив можливіть розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, міністри проголосували за скасування низки положень щодо розповсюджувачів лотерей у ліцензійних умовах.

Зокрема, тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей.

"Дав доручення Нацполіції сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А Державній фіскальній службі – організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей", – наголосив Гончарук.

Крім цього, на засіданні уряду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доповів, що цієї ночі було закрито понад 150 незаконних гральних закладів та вилучено обладнання на 46 млн гривень.

За його словами, після засідання Кабміну буде проведена селекторна нарада з керівництвом Нацполіції в регіонах і за декілька днів незаконні гральні салони будуть закриті по всій країні.

Водночас Telegram-канал "Темний лицар", який публікує інсайди "ЗЕ команди", повідомив, що в Тернополі всі гральні заклади закриті.

У центрі Кривого Рогу одні з найбільш популярних гральних місць також не працюють.

При цьому автори каналу зазначили, що в Миколаєві з нелегальним гральним бізнесом все залишилося по-старому.

Напередодні Верховна Рада відправила на доопрацювання у комітет і повторне перше читання законопроєкт №2285-д про врегулювання діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор.

Документ пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу.

Також передбачається створення спеціальних гральних зон для казино і залів ігрових автоматів: для казино – це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів – готелі від трьох зірок.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський заявив, що виведе з тіні гральний бізнес. "Ми легалізуємо азартні ігри, зокрема казино у п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Ще під час своєї виборчої кампанії Зеленський розповідав, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть узаконені проституція та гральний бізнес.

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