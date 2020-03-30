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31 березня • оновлено в 02:53
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Закрили ліси: блогер висміяв боротьбу "влади" Криму з коронавірусом

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В анексованому Криму місцева "влада" через коронавірус на три тижні закрила доступ в ліси. А ось ярмарки там продовжують працювати. За їхньою допомогою окупанти намагаються стримати зростання цін.

Привід для цього дали минулі вихідні, коли під час карантину ліси Криму відвідали близько 7,5 тисяч осіб. Більшість людей гуляли в лісових угіддях Алушти, Ялти, Судака. Це помітили користувачі соцмереж, які висміяли ідею "влади" Криму.

Коронавірус дістався до Криму

Коронавірус дістався до Криму

"Окупанти закрили ліси Криму на три тижні через поширення коронавірусу. Ідіотизм полягає в тому, що ярмарки в окупованих містах ніхто не скасовує – за допомогою них окупанти хочуть стримати ціни "за всяку ціну". Але ціни там аналогічні магазинним", – написав в Twitter блогер КРИМський бандерівець.

До речі, блогер зазначив, що через паніку, яка виникла в Криму, на півострові в 20 разів подорожчав імбир. Торговці підняли на нього ціну з 200 руб./кг до 5000 руб./кг.

У Криму різко подорожчав імбир

У Криму різко подорожчав імбир

Як повідомляв OBOZREVATEL, "влада" анексованого Криму поскаржилася, що ціни на продукти на півострові ростуть через те, що їх вивозять до Росії.

В анексованому Криму кількість хворих коронавірусом продовжує зростати – в п'ятницю, 27 березня, діагноз підтвердили у 19 осіб. Ще 2,3 тис. кримчан – під підозрою. При цьому там немає апаратів штучної вентиляції легенів, маски в дефіциті, а сам півострів вже давно перетворився в "заповідник пенсіонерів".

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Коронавірус Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Украишку продали за кредит, теперь самое время поржать над Крымом! Налетай, хрюканы!
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