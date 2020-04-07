Законопроєкт про ПриватБанк зібрав рекорд: понад 16 тисяч правок

До законопроєкту про ПриватБанк №2571-д щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності депутати внесли 16 335 правок, причому більшість пропозицій надійшло від фракції "Слуга народу" – понад 13 тисяч правок.

Про це повідомив у вівторок, 7 квітня, нардеп, перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк, надавши відповідні дані.

"Фінальна цифра й абсолютний рекорд українського парламенту отримує закон про банки та 16000+ правок до нього", – підкреслив Железняк.

Так, згідно з отриманою інформацією, абсолютний рекордсмен – нардеп від "Слуги народу" Антон Поляков. Він подав 6033 правки. Далі йде Віктор Бондар з групи "За майбутнє" (1911 правок), за ним знову представники президентської партії: Олег Дунда (1656), Дмитро Чорний (1781), Сергій Демченко (1463), Олександр Дубінський (1199), Ольга Василевська-Смаглюк (1689). Інші депутати запропонували значно меншу кількість змін.

"Там не все зведено, але тренд уже зрозумілий, буде приблизно 16335 правок", – уточнив Железняк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада на позачергових зборах 30 березня в першому читанні ухвалила законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності та від якого, зокрема, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

Глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що в разі ухвалення в Україні законів про банки та про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

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