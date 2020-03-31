Може бути друга "земля": озвучені терміни голосування в Раді законопроєкту про банки

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про регулювання банківської діяльності в другому читанні наприкінці наступного тижня.

Про це в ефірі радіо "НВ" заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, кількість поправок до документу може бути такою ж, як і до законопроєкту про ринок землі.

Данило Гетманцев / Facebook

"До вечора понеділка у нас є термін для подачі поправок, пропозицій, і після цього буде сформована таблиця. Нам обіцяють велику кількість поправок, безумовно. Це може бути друга "земля"... Відповідно, це може відбутися наприкінці наступного тижня", – пояснив Гетманцев.

Він уточнив, що для голосування доведеться скликати позачергове засідання Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради 31 березня підтримала в цілому запуск ринку землі в Україні. Законопроєкт підтримали на вимогу МВФ і після нагального прохання президента Володимира Зеленського.

У документ було внесено понад 4 тисяч поправок, які парламентарії розглядали до пізньої ночі.

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