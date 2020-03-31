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1 квітня • оновлено в 00:15
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Законопроєкт про банки Рада проголосує у другому читанні у квітні

2.8т
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Верховна Рада може розглянути законопроєкт про регулювання банківської діяльності в другому читанні наприкінці наступного тижня.

Про це в ефірі радіо "НВ" заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, кількість поправок до документу може бути такою ж, як і до законопроєкту про ринок землі.

Може бути друга "земля": озвучені терміни голосування в Раді законопроєкту про банки

Данило Гетманцев / Facebook

"До вечора понеділка у нас є термін для подачі поправок, пропозицій, і після цього буде сформована таблиця. Нам обіцяють велику кількість поправок, безумовно. Це може бути друга "земля"... Відповідно, це може відбутися наприкінці наступного тижня", – пояснив Гетманцев.

Він уточнив, що для голосування доведеться скликати позачергове засідання Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради 31 березня підтримала в цілому запуск ринку землі в Україні. Законопроєкт підтримали на вимогу МВФ і після нагального прохання президента Володимира Зеленського.

У документ було внесено понад 4 тисяч поправок, які парламентарії розглядали до пізньої ночі.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Банківська система
Особа
Данило Гетманцев
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Мир Миру
Мир Миру
То що у непрофесіонала Зеленського вийде: побороти процвітаючу земельну мафію, чи затягти міцніше кредитну удавку на шиї у населення-бомжа? З урахуванням 29 років "самостійності", робіть ставки, шановні.
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