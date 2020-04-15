Законопроєкт про банки пригальмував транш МВФ: у Раді уточнили, коли Україна отримає гроші

Україна зможе отримати транш від МВФ протягом трьох тижнів після остаточного ухвалення законопроєкту про банки.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, додавши, що такі прогнози ґрунтуються "на перемовній позиції з кредитором".

Давид Арахамія censor.net.ua

Він також запевнив, що в Міжнародного валютного фонду та Світового банку немає претензій до України. "Я впевнений на 200%: після того як ми проголосуємо законопроєкт про банки, протягом 3 тижнів отримаємо транш", – підкреслив депутат.

Він додав, що на кінець травня випадає найбільший платіж за зовнішніми боргами, тож до цього часу важливо отримати транш від МВФ.

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