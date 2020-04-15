Законопроєкт про банки пригальмував транш МВФ: у Раді уточнили, коли Україна отримає гроші
Україна зможе отримати транш від МВФ протягом трьох тижнів після остаточного ухвалення законопроєкту про банки.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, додавши, що такі прогнози ґрунтуються "на перемовній позиції з кредитором".
Він також запевнив, що в Міжнародного валютного фонду та Світового банку немає претензій до України. "Я впевнений на 200%: після того як ми проголосуємо законопроєкт про банки, протягом 3 тижнів отримаємо транш", – підкреслив депутат.
Він додав, що на кінець травня випадає найбільший платіж за зовнішніми боргами, тож до цього часу важливо отримати транш від МВФ.
Як писав OBOZREVATEL:
7 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні так званий антиколомойський законопроєкт, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам.
Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що на розгляд 16335 правок до закону про ПриватБанк знадобиться майже рік.
У понеділок, 13 квітня, о 14:00 Рада збереться на позачергове засідання, на якому, можливо, почнеться розгляд закону про банки в другому читанні.
Розгляд 16 тис. правок до ухваленого в першому читанні законопроєкту про ПриватБанк буде відбуватися за 119 статтею регламенту Верховної Ради, що дозволяє голосувати за правки цілими розділами.