Законопроєкт про банки пригальмував транш МВФ: у Раді уточнили, коли Україна отримає гроші

Україна зможе отримати транш від МВФ протягом трьох тижнів після остаточного прийняття законопроєкту про банки.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, додавши, що такі прогнози грунтуються "на перемовній позиції з кредитором".

Давид Арахамія censor.net.ua

Він також запевнив, що у Міжнародного валютного фонду і Світового банку немає претензії до України. "Я впевнений на 200%: після того, як ми проголосуємо законопроект про банках, протягом 3 тижнів отримаємо транш", - підкреслив депутат.

Він додав, що на кінець травня припадає найбільший платіж за зовнішніми боргами, тож до цього часу важливо отримати транш від МВФ.

Як писав OBOZREVATEL:

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