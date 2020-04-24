Законопроєкт про банки: нардепи вирішили обговорити деталі з МВФ

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") запросив представників Міжнародного валютного фонду приєднатися до обговорення законопроєкту про банки.

Про це він написав у відповідному листі, повідомляється на сайті Верховної Ради України.

"На початку засідання голова комітету Данило Гетманцев поінформував, що з ініціативи членів комітету підписав лист до МВФ із запрошенням його представників долучитися до обговорення законопроєкту", - сказано в повідомленні.

Співпраця з МВФ

30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий проєкт закону про ПриватБанк (законопроєкт№2571-д) щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

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