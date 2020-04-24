Головна Новини
24 квітня • оновлено в 12:34
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Законопроєкт про банки: нардепи вирішили обговорити деталі з МВФ

707
Читати матеріал російською

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") запросив представників Міжнародного валютного фонду приєднатися до обговорення законопроєкту про банки.

Про це він написав у відповідному листі, повідомляється на сайті Верховної Ради України.

"На початку засідання голова комітету Данило Гетманцев поінформував, що з ініціативи членів комітету підписав лист до МВФ із запрошенням його представників долучитися до обговорення законопроєкту", - сказано в повідомленні.

Співпраця з МВФ

Співпраця з МВФ

30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий проєкт закону про ПриватБанк (законопроєкт№2571-д) щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Як писав OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "транш МВФ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
транш МВФ
Особа
Данило Гетманцев
Місце
Україна
Теги
МВФ Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги