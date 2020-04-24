Законопроєкт про банки: нардепи вирішили обговорити деталі з МВФ

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") запросив представників Міжнародного валютного фонду приєднатися до обговорення законопроєкту про банки.
Про це він написав у відповідному листі, повідомляється на сайті Верховної Ради України.
"На початку засідання голова комітету Данило Гетманцев поінформував, що з ініціативи членів комітету підписав лист до МВФ із запрошенням його представників долучитися до обговорення законопроєкту", - сказано в повідомленні.
Співпраця з МВФ
30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий проєкт закону про ПриватБанк (законопроєкт№2571-д) щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
Як писав OBOZREVATEL:
7 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам.
Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що на розгляд 16335 правок до закону про ПриватБанк знадобиться майже рік.
У понеділок, 13 квітня, о 14:00 Рада збереться на позачергове засідання, на якому, можливо, почнеться розгляд закону про банки в другому читанні.
Розгляд 16 тис. правок до ухваленого в першому читанні законопроєкту про ПриватБанк буде відбуватися за 119 статтею регламенту Верховної Ради, що дозволяє голосувати за правки цілими розділами.
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