Законопроєкт про банки: кількість поправок зменшилася у 70 разів

Фінальна таблиця поправок до законопроєкту про банки, який розглядається за особливою процедурою, вийде у 72 рази менше за попередню, і буде містити приблизно 230 правок.

Про це повідомив перший заступник глави комітету з питань финасової, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"З авторів усіх 16586 правок у визначений строк подали позицію по наполяганню на своїх правках лише... один народний депутат. Пані Гриб стосовно своєї однієї правки. Всі інші забули або не наполягали", - пише Железняк.

Також він нагадав, що після голосування за спецпроцедурою у четвер кожна фракція/позафракційний депутат мали можливість подати свої правки, на яких наполягають протягом 2-х календарних днів.

"Таким чином, фінальна таблиця вийде у 72 рази менше оригіналу – приблизно 230 поправок", – резюмував нардеп.

Також Железняк зазначив, що пленарне засідання Ради ймовірно відбудеться 8 травня.

Як писав OBOZREVATEL, 7 квітня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що на розгляд 16335 правок до закону про ПриватБанку буде потрібно близько року.

В результаті, 30 квітня Верховна Рада проголосувала за розгляд законопроєкту про банки за спеціальною процедурою.