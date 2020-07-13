Держземлі хочуть роздати пенсіонерам: 'Слуга народу' зробила крок

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №3012-2, який передбачає розпаювання державних земель та передачу ділянок колишнім працівникам сільськогосподарських держпідприємств та пенсіонерам.

"За" документ проголосувало 267 нардепів. З них 216 голосів дала президентська фракція "Слуга народу" (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскрольте до кінця сторінки).

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Автором законопроєкту є голова комітету по аграрній і земельній політиці, нардеп "Слуги народу" Микола Сольський.

Законопроєкт № 3012-2 передбачає розпаювання:

при приватизації підприємств, установ, організацій або їхніх структурних підрозділів;

при ліквідації підприємств, установ, організацій;

у разі ухвалення органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне с/г підприємство, установа, організація, рішення про приватизацію її земель або земель її структурного підрозділу без приватизації або ліквідації такої юридичної особи.

Приватизації підлягають:

сільськогосподарські угіддя;

несільськогосподарські угіддя, що перебувають у постійному користуванні сільськогосподарського підприємства, установи чи організації, землі якого приватизуються, і на яких розташовані будівлі, споруди.

"Чинний механізм приватизації земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій позбавляє вказані юридичні особи практично усього земельного банку, що робить їх приватизацію абсолютно нецікавою для інвесторів, внаслідок чого фактично знищуються перспективи збереження відповідної виробничої бази. Також існують значні проблеми із забезпеченням земельними ділянками учасників бойових дій… Для вирішення зазначених проблем був розроблений даний законопроєкт", – вказано у пояснювальній записці до документу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні група нардепів від "Слуги народу" зареєструвала законопроєкт №3131, в результаті якого кожен власник землі має платити щонайменше 1400 грн за гектар. Це, як вважають парламентарі, дозволить вивести ринок із тіні і наповнити місцеві бюджети на 6-8 млрд грн.