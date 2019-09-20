Посилення для ФОП і кешбек: монобільшість Ради запровадила нові правила

Народні депутати від фракції "Слуга народу" у четвер, 19 вересня, підтримали законопроєкт щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.

Зокрема за документ №1073 у другому читанні та в цілому проголосували 237 народних депутатів, з них 232 – від фракції "Слуга народу". Про це свідчить офіційний сайт Верховної Ради (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Автор проєкту закону – нардеп від "Слуги народу" Данило Гетьманцев. Документ зобов'яже фізосіб-підприємців (ФОП) вести облік, використовувати реєстрації розрахункових операцій (РРО) або спеціальні додатки на смартфоні. Це дозволить дізнатися, який реальний обіг у бізнесу і чи мають вони право перебувати на єдиному податку і сплачувати до бюджету мізерні суми.

Головне:

вести облік мають всі фізособи-підприємці, крім тих, у кого річний обіг менший за 300 тис. грн і при цьому немає найнятих працівників;

нововведення дозволить уникнути схем, коли підприємці приховують частину обороту, щоб залишатися на єдиному податку;

якщо ФОП не реєструватимуть операції – вони не зможуть видавати чеки. Тоді покупець може поскаржитися у податкову, йому повернуть 100% вартості покупки.

Головне нововведення законопроєкту – кешбек за скарги. Покупці, які помітять в товарному чеку неправильно зазначену суму, або якщо його зовсім не дадуть, зможуть отримати винагороду.

Якщо в чеку сума менша, ніж ви заплатили, або вам його взагалі не видали – поскаржтеся у податкову і вартість покупки вам повернуть, а покупку при цьому можна буде залишити собі. Так, відповідно до закону, бізнес зобов'язаний заплатити штраф у розмірі 150% за товар або послугу, за який не видав чек, а мав. У такому разі частина штрафу (100% від вартості товару) віддадуть покупцеві, а частина (50%) надійде до бюджету.

Механізм такої компенсації прописаний у документі. Покупець скаржиться до податкової, а податкова у стислі терміни перевіряє, чи було порушення. Потім – штрафує і ділиться отриманими грошима з клієнтом недобросовісного продавця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні рівень тіньової економіки у першому півріччі 2018 року знизився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3% і склав 32% від обсягу офіційного ВВП.

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