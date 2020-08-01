Закон про надрокористування готується разом з новою командою Держгеонадр, – Саакашвілі

Економіка 10:58, 1.08.2020 Оновлено: 11:29, 1.08.2020

Рада реформ спільно з новою управлінською командою Державної служби геології і надр готує проект новий закон про надрокористування.

Про це в ефірі телеканалу "Украіна24" повідомив голова виконавчого комітету Ради реформ України Міхеїл Саакашвілі.

"Разом з новою командою Державної служби геології і надр ми готуємо закон про надрокористування, який дозволить встановити прозорі правила гри і залучити інвесторів. Потрібні швидкі і ефективні рішення, і вони у нас є", – повідомив Саакашвілі.

Він зазначив, що інвестиції у видобуток берилію і літію, збільшення видобутку титану, можливість для переробки та створення додаткової вартості – приведуть до створення додаткових робочих місць, зміцненню економіки і залучення в країну передових технологій.

Раніше глава Державної служби геології і надр Роман Опімах презентував пакет реформ новим з правилами для надрокористувачів.

Реформа, зокрема, передбачає спрощення правил для "малого надрокористування". Також планується ввести розстрочку платежів за видачу спецдозволів (50-20% в перший рік, решту протягом 6 років), впровадити вільний оборот ліцензій і провести ряд інших змін і дерегуляції.

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