''Закон — один для усіх": Коломойський зазнав чергової поразки ПриватБанку

Одеський суд залишив без розгляду позовні вимоги Ігоря Коломойського, якими він намагався заблокувати співпрацю ПриватБанку, Мінфіну і Нацбанку з українськими та міжнародними компаніями.

Як повідомляє прес-служба, суд погодився, що цим позовом олігарх зловживав своїми процесуальними правами і намагався затягнути судовий процес.

Зазначається, що згадані компанії були залучені до фінансового розслідування діяльності колишніх акціонерів ПриватБанку і юридичного супроводу справ, що стосуються націоналізації банку.

Зокрема, в позові до ТОВ "Телекомпанія АРС" щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, Коломойський намагався штучно змінити територіальну підсудність позовних вимог до інших співвідповідачів, які зареєстровані у Києві та за межами України.

Суд підтвердив, що основні й похідні вимоги колишнього акціонера ПриватБанку мають різний предмет суперечки, і не пов'язані між собою. До того ж, цей позов дублює вже існуючий — цивільна справа за позовом Коломойського з ідентичними вимогами до "ПриватБанку", НБУ, Мінфіну та міжнародних радників. Ваона перебуває у Солом'янському районному суді Києва з грудня 2017 року.

"Національний банк задоволений справедливим рішенням суду, яке стверджує верховенство права в Україні і запобігає зловживанням процесуальними нормами. Закон повинен бути один для усіх, і це рішення — тому свідчення", — прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи НБУ Віктор Григорчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll виявило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, які призвели до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 мільярда доларів.

Також Високий суд Лондона видав наказ про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку Коломойського і Геннадія Боголюбова в усьому світі. Відповідне рішення прийняте на підставі наданих доказів щодо виведення із українського банку 2 мільярдів доларів.