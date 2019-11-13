"Закінчуйте совок": у Кабміні навели потужні аргументи за відкриття ринку землі

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в України померли 1,5 мільйони власників паїв, так і не дочекавшись права на продаж земель сільськогосподарського призначення.

"Мораторій на продаж землі – це якась неймовірна історія у стилі Кафки. Зараз, коли я опинився в уряді, я побачив це зсередини. Ви навіть не уявляєте цинізм тих, хто виступає проти цієї реформи. В когось є банальні бізнес-інтереси, але в переважної більшості це просто інструмент політичної боротьби або торгівлі за посади", – повідомив Дубілет у своєму Telegram-каналі.

За його словами, економіка та інтереси суспільства таких чиновників не хвилюють.

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"Близько 7 млн українців отримали паї на землю. Треба захищати їх та не дати їм продатись задешево! От тільки 1,5 млн з них вже померли, здаючи свою землю за копійки. Продавати землю не можна, але здавати в оренду на 49 років можна. Ага. Я підтримую земельну реформу. Треба вже закінчувати цей совок", – наголосив представник уряду.

Тіньовий обіг землі не дає країні розвиватися

Аналогічної позиції притримується і голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Обговорювати в 21-му сторіччі право продавати власну землю – це якийсь історичний театр абсурду. Одразу уявляєш собі кріпаків, феодалів, якогось Іоана Безземельного, право на користування громадськими луками, покарання за полювання на королівських оленів", – пише він на Facebook.

Голова ДМС також закликав народних депутатів припинити "театр абсурду" і дозволити українцям вільно продавати свою землю.

Водночас міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов наголосив, що тіньовий обіг землі не дає країні розвиватися.

"Його обсяг наразі сягає 10 млрд гривень! Землю передають в оренду на 49 років за договорами емфітевзису. Лише за останні 2 роки під такі умови здано 460 тис. га землі! Українець отримує за це копійки, поки його земля виснажується і стає з часом непотрібною. Бо вона не належить тим, хто на ній працює. Їм на неї байдуже", – пише він на Facebook.

За його словами, земельна реформа – це комплексні зміни в системі земельних відносин (дерегуляція, анти-рейдерство, прозорість, захист прав власника землі, фінансова підтримка).

Міністр також додав, що реформа обігу землі дасть поштовх розвитку економіки, запустить інвестиції на село та в переробну галузь, і зробить українців більш щасливими та заможними.

"Ми працюємо для людей! І реформа обігу землі надасть конкретну вигоду кожному українцю. Давайте не боятись змінювати Україну на краще. Цей час прийшов!" – резюмував Милованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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