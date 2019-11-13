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13 листопада • оновлено в 12:02
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"Закінчуйте совок": у Кабміні навели потужні аргументи за відкриття ринку землі

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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в України померли 1,5 мільйони власників паїв, так і не дочекавшись права на продаж земель сільськогосподарського призначення.

"Мораторій на продаж землі – це якась неймовірна історія у стилі Кафки. Зараз, коли я опинився в уряді, я побачив це зсередини. Ви навіть не уявляєте цинізм тих, хто виступає проти цієї реформи. В когось є банальні бізнес-інтереси, але в переважної більшості це просто інструмент політичної боротьби або торгівлі за посади", – повідомив Дубілет у своєму Telegram-каналі.

За його словами, економіка та інтереси суспільства таких чиновників не хвилюють.

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"Близько 7 млн українців отримали паї на землю. Треба захищати їх та не дати їм продатись задешево! От тільки 1,5 млн з них вже померли, здаючи свою землю за копійки. Продавати землю не можна, але здавати в оренду на 49 років можна. Ага. Я підтримую земельну реформу. Треба вже закінчувати цей совок", – наголосив представник уряду.

Тіньовий обіг землі не дає країні розвиватися

Тіньовий обіг землі не дає країні розвиватися

Аналогічної позиції притримується і голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Обговорювати в 21-му сторіччі право продавати власну землю – це якийсь історичний театр абсурду. Одразу уявляєш собі кріпаків, феодалів, якогось Іоана Безземельного, право на користування громадськими луками, покарання за полювання на королівських оленів", – пише він на Facebook.

Голова ДМС також закликав народних депутатів припинити "театр абсурду" і дозволити українцям вільно продавати свою землю.

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Водночас міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов наголосив, що тіньовий обіг землі не дає країні розвиватися.

"Його обсяг наразі сягає 10 млрд гривень! Землю передають в оренду на 49 років за договорами емфітевзису. Лише за останні 2 роки під такі умови здано 460 тис. га землі! Українець отримує за це копійки, поки його земля виснажується і стає з часом непотрібною. Бо вона не належить тим, хто на ній працює. Їм на неї байдуже", – пише він на Facebook.

За його словами, земельна реформа – це комплексні зміни в системі земельних відносин (дерегуляція, анти-рейдерство, прозорість, захист прав власника землі, фінансова підтримка).

Міністр також додав, що реформа обігу землі дасть поштовх розвитку економіки, запустить інвестиції на село та в переробну галузь, і зробить українців більш щасливими та заможними.

"Ми працюємо для людей! І реформа обігу землі надасть конкретну вигоду кожному українцю. Давайте не боятись змінювати Україну на краще. Цей час прийшов!" – резюмував Милованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Мораторій на продаж землі Ринок землі в Україні
Особи
Тимофій Милованов Олександр Дубінін Максим Нефьодов
Місце
Україна
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