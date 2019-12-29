"Захват і задоволення!" Путін розсипався у компліментах Кримському мосту

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відчував "захват і задоволення", коли їхав по Кримському мосту.

"Виконана робота з хорошим результатом", – заявив він в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" телеканалу "Росія-1" .

За його словами, в історії тричі робилися спроби побудувати міст через Керченську протоку, проте "все безуспішно і все знесли".

"Не було раніше таких технологій, а у нас з'явилися. І потім – працювали добре всі, багато і якісно працювали, і практично все – на власних технологіях", – повідомив Путін.

"Учасники будівництва моста – молодці. Ви бачили, які люди там, очі горять у них, вони самі просто щасливі за результат, якого досягли. Велике їм дякую", – резюмував він.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відчував "захват і задоволення", коли їхав по Кримському мосту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Офіційно про завершення будівництва скандального мосту оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

23 грудня рух поїздів незаконно побудованим Кримським мостом урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на четверо діб перекрило рух у Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

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