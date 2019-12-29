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29 грудня • оновлено в 15:01
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"Захват і задоволення!" Путін розсипався у компліментах Кримському мосту

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що відчував "захват і задоволення", коли їхав по Кримському мосту.

"Виконана робота з хорошим результатом", – заявив він в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" телеканалу "Росія-1".

За його словами, в історії тричі робилися спроби побудувати міст через Керченську протоку, проте "все безуспішно і все знесли".

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"Не було раніше таких технологій, а у нас з'явилися. І потім – працювали добре всі, багато і якісно працювали, і практично все – на власних технологіях", – повідомив Путін.

"Учасники будівництва моста – молодці. Ви бачили, які люди там, очі горять у них, вони самі просто щасливі за результат, якого досягли. Велике їм дякую", – резюмував він.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відчував "захват і задоволення", коли їхав по Кримському мосту

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відчував "захват і задоволення", коли їхав по Кримському мосту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

  • Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

  • Офіційно про завершення будівництва скандального мосту оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

  • 23 грудня рух поїздів незаконно побудованим Кримським мостом урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

  • Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на четверо діб перекрило рух у Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

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Автор
Віктор Калиненко
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Дудко Олег
Дудко Олег
Пете Порошенко, который поставлял аккумуляторы к строительной технике и не допустил не одного сбоя, выдали почетную грамоту.
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3
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иловайский юрий
иловайский юрий
крымский мост,красной культяпкой вошёл в горло свидомым поросятам
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4
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Виня Ксения
Виня Ксения
Отстой и убожестово, а не мост. Прошлый век.
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0
3
Крым Андрей
Крым Андрей
Виня Ксения, да тебе то что из-за него переживать? Сиди себе дома, вари галушки.
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2
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Виня Ксения, Ты про Подольско-Воскресенский ? Или Шулявский ?
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3
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