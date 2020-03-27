Захмарні ціни у київських магазинах: АМКУ відкрив справу проти постачальників

Територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) в Київській області відкрило справу проти постачальників продуктів харчування і найбільших мереж продовольчих магазинів Києва.

Про це у четвер, 26 березня, повідомив голова відділення в області Олексій Хмельницький.

Покупки в магазині Ukrainianwall.com

За його словами, приводом для цього стало істотне подорожчання товарів в останні дні. Ціновий моніторинг, який ввів АМКУ, показує, що ціни на певні продукти і засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торгових мережах.

"Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку", - додав він.

Голова обласного територіального відділення підкреслив, що якщо в АМКУ виявлять порушення, то на постачальників можуть бути накладені штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в зв'язку з необґрунтованим зростанням цін на продукти харчування в Україні на тлі паніки через карантин заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся до Антимонопольного комітету, щоб той перевірив постачальників.

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