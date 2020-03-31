Захмарні ціни на медмаскі в Україні: в АМКУ розповіли, кого покарають

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) порушило справу проти виробників, постачальників і аптечних мереж столиці і області через значне подорожчання медичних масок в умовах пандемії коронавірусу.

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Про це повідомив глава відділення Олексій Хмельницький.

"З початку березня до відділення надходять численні звернення від громадян щодо значного підвищення, зокрема роздрібними мережами аптечних закладів Києва, цін на медичні одноразові маски. Станом на кінець березня 2020 року ціни на медичні одноразові маски у роздрібних мережах аптек Києва та області починаються від 24-30 грн/шт.", – зазначив він.

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За його словами, ще до виявлення в Україні перших хворих COVID-19 в аптеках столиці почали зникати медичні одноразові маски, а потім і інші різновиди масок. З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі або ж продавався за цінами, які більш ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня.

Як каже Хмельницький, такий стрибок цін у всіх мережах містить ознаки антиконкурентних узгоджених дій, у зв'язку з чим проти низки виробників, постачальників і аптечних мереж Києва та області відкрито справу.

У разі встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи АМКУ можуть накласти штрафи у розмірі до 10% доходу компанії за попередній рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на коронавірусі в Україні заробляють шахраї: маски підскочили у ціні і пропали з аптек. Брак масок спостерігається в країні вже близько місяця, подекуди ще можна знайти товар в наявності, але в основному ситуація плачевна.

Раніше уряд доручив Антимонопольному комітету перевірити ціни на засоби індивідуального захисту в Україні на тлі спалаху коронавірусної інфекції.

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