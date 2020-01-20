Захистять від Росії? В Україні створять нове підприємство "Укрвугілля"

В Україні при Міністерстві енергетики та захисту довкілля з'явиться нове держпідприємство – "Укрвугілля".

Про це йдеться у наказі глави міністерства Олексія Оржеля від 14 січня. Новостворене підприємство буде розташоване у Києві на проспекті Академіка Палладіна, 46/2.

Департаменту по роботі з персоналом Мінекоенерго доручили призначити керівника держпідприємства. Крім цього, дані про "Укрвугілля" мають бути внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань.

Олексій Оржель РБК-Україна

Зазначається, що основна ідея створення "Укрвугілля" – забезпечення належного прозорого функціонування ринку вугілля, захист українського виробника від впливу неконтрольованого імпорту та сталого забезпечення потреби вітчизняних споживачів у дефіцитних марках вугілля.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Evraz російського олігарха Романа Абрамовича зупинила експорт вугілля через територію України.

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