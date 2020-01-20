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20 січня • оновлено в 11:13
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Захистять від Росії? В Україні створять нове підприємство "Укрвугілля"

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В Україні при Міністерстві енергетики та захисту довкілля з'явиться нове держпідприємство – "Укрвугілля".

Про це йдеться у наказі глави міністерства Олексія Оржеля від 14 січня. Новостворене підприємство буде розташоване у Києві на проспекті Академіка Палладіна, 46/2.

Департаменту по роботі з персоналом Мінекоенерго доручили призначити керівника держпідприємства. Крім цього, дані про "Укрвугілля" мають бути внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань.

Олексій Оржель

Олексій Оржель

РБК-Україна

Новини
"Те, що померло, вже не врятувати": вугільній енергетиці напророкували важкі часи

Зазначається, що основна ідея створення "Укрвугілля" – забезпечення належного прозорого функціонування ринку вугілля, захист українського виробника від впливу неконтрольованого імпорту та сталого забезпечення потреби вітчизняних споживачів у дефіцитних марках вугілля.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Evraz російського олігарха Романа Абрамовича зупинила експорт вугілля через територію України.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Олексій Оржель
Місце
Україна Київ
Тег
Міністерство екології та природних ресурсів України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
30 лет уже наблюдаю, как в Украине всё реформирут, уже состариться успел... кклы, вы ипануты или где?
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Дудко Олег
Дудко Олег
Самое главное обеспечить руководству высокие премии и зарплаты, а также позволить судиться с Россией за недопоставки угля и дело пойдет.
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