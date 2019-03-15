''Захід може виграти цю війну'': Піонтковський назвав найсильнішу загрозу для Путіна

Захід може виграти війну з кремлівським режимом за допомогою санкцій, якщо покаже росіянам, що вони націлені на боротьбу з клептократією.

Таку думку висловив у блозі для "Радіо Свобода" російський політолог Андрій Піонтковський. За його словами, зараз найважливішим завданням Заходу щодо його безпеки є не загострення відносин із Росією, а припинення гібридної війни, яку нав'язує йому кремлівський режим.

"Ця війна підживлюється всередині Росії безпрецедентною кампанією ненависті до Заходу, що спирається на пропагандистські міфи про "вину" Заходу і "приниження" Росії. Захід може виграти цю війну (як і попередню, холодну) тільки в умах і серцях російських громадян. Але для цього Захід повинен чітко показати, що протистоїть не Росії і росіянам, а кремлівській клептократії, принизити власний народ. Реальна вина Заходу — в тому, що він так довго співпрацював із клептократією, дозволяючи їй відмивати награбоване. У результаті Захід отримав і ганьбу співучасті, і гібридну війну", — вважає політолог.

На його думку, нині ще не пізно змінити модель поведінки і строго слідувати власному законодавству.

"Заарештувати величезні активи клептократів, щоб передати їх законному власнику — першому посткримінальному уряду Росії", — підсумував Піонтковський.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США представило Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесено 210 імен — 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли до списку санкцій сім російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній. Зокрема, під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

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