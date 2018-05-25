Загрузли в боргах: як США підкосили олігархів Путіна

На початку квітня США завдали по Росії потужного санкційного удару - під приціл потрапили топові чиновники та олігархи країни. Серед них - люди різного ступеня впливу. І ті, кого можна відносно легко "злити", і ті, чия лояльність важлива для Кремля. Коли їхні акції почали стрімко падати, це стало тривожним дзвіночком для персон з "кремлівського списку" Мінфіну США - переліку росіян, які можуть стати наступними.

З якими проблемами зіткнулися чиновники й олігархи президента Володимира Путіна за кілька тижнів після введення санкцій - з'ясовував OBOZREVATEL.

Токсичний Дерипаска

Втрати російських олігархів за один перший день під санкціями оцінюють у $12 мільярдів. Найбільше не пощастило Олегу Дерипасці - його зірка зайшла за обрій і за два торгові дні він втратив більше $2 млрд. Колись впливовий бізнесмен, який контролював UC Rusal, тепер, схоже, списаний в утиль.

UC Rusal - одна зі стратегічних для РФ компаній. Це другий за величиною виробник алюмінію у світі і більше того - другий найбільший постачальник металу в Штати. Саме на американському ринку дітище Дерипаски отримує левову частку прибутку.

Після введення санкцій ВТБ - найбільший кредитор UC Rusal - перестав вливати гроші в усі компанії, пов'язані з опальним олігархом. Почалися труднощі з імпортними закупівлями, і заговорили про можливість технічного дефолту.

У той же час токсичним для Штатів став тільки Дерипаска, а ось самому UC Rusal можуть відпустити гріхи. Мінфін США поставив умову: олігарх має відмовитися від контролю над компанією.

За відсутності кращої альтернативи Дерипаска покинув раду директорів UC Rusal і не буде в неї переобиратися. А у четвер, 24 травня, про свою відставку оголосили і топ-менеджери з команди олігарха. Вони не приховують, що мета - порятунок від санкцій. Уточнюється, що топ-менеджмент пішов на такі заходи "в інтересах кредиторів, акціонерів та партнерів".

Швидше за все, санкції проти компанії дійсно знімуть, оскільки США і Європа також відчувають дискомфорт через невизначену ситуацію з поставками алюмінію.

Вексельберг у боргах

Нависли хмари ще над одним відомим олігархом, власником "Ренова" Віктором Вексельбергом. До кінця квітня, за різними оцінками, він втратив від $1,5 до 2 мільярдів. Частина активів, зокрема доларові рахунки, його бізнес-групи заморозили.

Щоб пом'якшити удар по бізнесу, Вексельбергу теж довелося частково самоусунутися. Він сконцентрувався на захисті швейцарських активів "Ренови". У травні олігарх скоротив свою частку в OC Oerlikon (з 40 до 19,9%) і Schmolz + Bickenbach (з 42 до 12,6%). А трохи раніше швейцарська машинобудівна компанія Sulzer викупила у "Ренови" п'ять мільйонів власних акцій. За них Вексельберг виручив близько $560 мільйонів. Щоправда, ці гроші він не отримає до скасування американських санкцій.

Новини В США розповіли про майбутнє санкцій проти Росії

У травні преса з посиланням на джерела повідомила, що Вексельберг поскаржився прем'єру РФ Дмитру Медведєву на наслідки санкцій. За словами співрозмовника The Bell, олігарх нарікає на заморозку рахунків, ризики зупинки підприємств у Європі, труднощі з отриманням кредитів і необхідність знизити свою частку в іноземних компаніях нижче контрольного пакета.

Зараз Вексельберг активно шукає захисту під дахом держави. За інформацією росЗМІ, мільярдер ініціював переговори про продаж ПАТ "Т Плюс" ТОВ "Газпром енергохолдинг". Трохи пізніше олігарх уточнив, що мова йде про злиття.

Хитрощі Ротенбергів

Ударили США і по синові наближеного до Путіна олігарха Аркадія Ротенберга, який хоч і зі скрипом, але реалізував "будівництво століття" - Кримський міст. Однак ось це сімейство виявилося значно підготовленішим до санкцій, ніж Вексельберг і Дерипаска. Досвід дорогого коштує, як не крути. Адже Ротенберг-старший потрапив в опалу Заходу ще у 2014 році. Але завдяки розвиненій мережі "емісарів" бізнесмен успішно обходив обмеження США та Європейського Союзу. Тобто, щоб захистити активи, Ротенберг став активно продавати свої частки в компаніях близьким бізнес-партнерам і синам.

Ігор Ротенберг

Ту ж саму тактику застосовує зараз і Ігор Ротенберг - і значно успішніше, ніж Вексельберг. Наприклад, за тиждень до введення санкцій бізнесмен вийшов зі складу акціонерів девелоперської компанії TPS Real Estate. Новим співвласником стала його сестра Лілія Ротенберг.

Хоча санкції не для всіх фігурантів списку виявилися дуже болючими, але однозначно - для всіх незручними. А це дає російським топ-чиновникам і бізнесменам грунт для роздумів: наскільки вигідна для них політика Кремля? Особливо в контексті погроз США і надалі розширювати обмеження. Звісно, "бунт олігархату" складно уявити в сучасній Росії, але, втративши лояльність ключових гравців, Москві буде складніше утримувати ситуацію під контролем.