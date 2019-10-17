Загруз в скандальних будівництвах: чим відзначився "рішала" від "Слуги народу"

Нардеп від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник, який погорів на "вирішення питань" з прокурорами, відомий низкою скандальних будівництв у Дніпрі.

Як повідомляє "Інформатор", перш за все депутат прославився через знамените будівництво на вулиці Старокозацькій, поряд з будівлею Облдержадміністрації.

"Взявши в оренду землю під гаражами, фірма ТОВ "Атлант" провела реконструкцію і отримала через суд право власності на об'єкт. Потім гаражі знесли і на цьому місці почали без дозвільних документів будувати під виглядом господарської будівлі 24-поверховий будинок, чим викликали масові тривалі протести мешканців сусідніх будинків. У розпал скандалу, у 2016 році В'ячеслав Медяник був серед засновників цієї славної компанії", – сказано в матеріалі.

Медяник засвітився в скандальних будівництвах dengi.informator.ua

За даними видання, у кінці 2016 року міськрада Дніпра дала компанії дозвіл на землевідведення і зараз там будується елітний ЖК "Central Park". При цьому, як зазначається, ця ж компанія будує в Дніпрі ЖК "Кращий будинок".

Медяник засвітився в скандальних будівництвах dengi.informator.ua

У коментарі виданню Медяник повідомив, що він більше не має стосунку до цієї фірми. Відзначимо, що нардеп в минулому скликанні був помічником народного депутата від партії "Укроп" Андрія Денисенка.

Медяник засвітився в скандальних будівництвах dengi.informator.ua

Медяник засвітився в скандальних будівництвах dengi.informator.ua

"Навесні 2018 року жителів Дніпра потрялос варварське знесення історичної будівлі на Крутогірному спуску - особняка Завадовських, в якому в наші дні розміщувалася біологічна фабрика. Руйнування будівлі - справа рук ТОВ "Крутогорний". У 2018 році, коли руйнували будівлю, серед засновників цієї фірми був В'ячеслав Медяник", – підкреслюється в матеріалі.

Медяник засвітився в скандальних будівництвах dengi.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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