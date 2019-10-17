Загруз в скандальних будівництвах: чим відзначився "рішала" від "Слуги народу"

Нардеп від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник, який погорів на "вирішення питань" з прокурорами, відомий низкою скандальних будівництв у Дніпрі.
Як повідомляє "Інформатор", перш за все депутат прославився через знамените будівництво на вулиці Старокозацькій, поряд з будівлею Облдержадміністрації.
"Взявши в оренду землю під гаражами, фірма ТОВ "Атлант" провела реконструкцію і отримала через суд право власності на об'єкт. Потім гаражі знесли і на цьому місці почали без дозвільних документів будувати під виглядом господарської будівлі 24-поверховий будинок, чим викликали масові тривалі протести мешканців сусідніх будинків. У розпал скандалу, у 2016 році В'ячеслав Медяник був серед засновників цієї славної компанії", – сказано в матеріалі.
Медяник засвітився в скандальних будівництвах
dengi.informator.ua
За даними видання, у кінці 2016 року міськрада Дніпра дала компанії дозвіл на землевідведення і зараз там будується елітний ЖК "Central Park". При цьому, як зазначається, ця ж компанія будує в Дніпрі ЖК "Кращий будинок".
Медяник засвітився в скандальних будівництвах
dengi.informator.ua
У коментарі виданню Медяник повідомив, що він більше не має стосунку до цієї фірми. Відзначимо, що нардеп в минулому скликанні був помічником народного депутата від партії "Укроп" Андрія Денисенка.
Медяник засвітився в скандальних будівництвах
dengi.informator.ua
Медяник засвітився в скандальних будівництвах
dengi.informator.ua
"Навесні 2018 року жителів Дніпра потрялос варварське знесення історичної будівлі на Крутогірному спуску - особняка Завадовських, в якому в наші дні розміщувалася біологічна фабрика. Руйнування будівлі - справа рук ТОВ "Крутогорний". У 2018 році, коли руйнували будівлю, серед засновників цієї фірми був В'ячеслав Медяник", – підкреслюється в матеріалі.
Медяник засвітився в скандальних будівництвах
dengi.informator.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Медяник засвітився на тому, як прямо в сесійній залі Верховної Ради обговорював, як "вирішити" питання з прокуратурою.
Адвокат і журналіст Олексій Шевчук зажадав відкрити кримінальну справу на депутата.
Пізніше депутат від "Слуги народу" Галина Янченко заявила, що з Медяником потрібно провести певну бесіду.
Сам нардеп заявив, що не має ніякого стосунку до скандального листування, за яким його застали у Верховній Раді.
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